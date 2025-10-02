Беларусбанк отменил с 1 ноября одну из самых распространённых комиссий
Беларусбанк порадовал своих клиентов отменой одной из самых распространённых комиссий, на которую часто жаловались клиенты банка, в том числе, в официальных соцсетях финансового учреждения. Комиссию отменят с 1 ноября.
“Это лучшая новость, которую мы размещали в нашем канале”, - так презентовали сообщение об отмене комиссии в официальном Telegram-канале Беларусбанка.
Речь о комиссии, которую банк взимает за переводы денежных средств между карточками самого же Беларусбанка. С 1 ноября такие переводы не будут облагаться комиссией в цифровых каналах, а именно:
- в Интернет-банкинге,
- в М-банкинге,
- на сайте,
- в инфокиосках,
- в банкоматах,
- в сервисе «Автооплата».
“Переводы с карточки одного лица на карточки другого лица вне зависимости от суммы операции будет осуществляться без комиссии”, - пояснили в пресс-службе банка, объяснив этот шаг желанием компании “повысить удобства и улучшить качество предоставляемых банком услуг”.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк, Банк ВТБ (Беларусь), наоборот, объявил о введении дополнительной комиссии в 5 рублей для физических лиц за обслуживание их текущих счетов. Комиссию начнут взимать с 1 октября, но лишь при определённых условиях.
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