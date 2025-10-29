Нацбанк изменил РВСР. Как повлияет на вклады и кредиты белорусов?

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Опубликовано: 29.10.2025 12:10 , Обновлено: 29.10.2025

Национальный банк Беларуси в очередной раз пересмотрел свой перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка. С 1 ноября 2025 года вводятся две новые расчетные величины стандартного риска (РВСР), причём установить их решил сразу до конца года.

Обычно Нацбанк пересматривает РВСР каждый месяц. Сами значения могут оставаться неизменными, но решение принимается в конце каждого отчётного месяца. На этот раз правление Национального банка по какой-то причине решило установить новые значения расчетных величин стандартного риска сразу на два месяца - на ноябрь и декабрь 2025 года.

В добавок ко всему сами расчетные величины стандартного риска решили пересмотреть. Их по-прежнему осталось четыре, однако РВСР для новых кредитов для юрлиц, разделённых в мае этого года на два отдельных показателя, в зависимости от срока кредитования, решили убрать. Вместо них в арсенале Нацбанка появились две новые РВСР:

для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных, инвестиционных) - на уровне 13,13% годовых,

для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) - 12% годовых.

Обе величины ниже, чем действующие на данный момент величины, регулирующие кредитование юрлиц. В пресс-службе финансового регулятора такую трансформацию своих инструментов кредитно-депозитной политики объяснили желанием увеличить инвестиционное финансирование белорусской экономики со стороны банков.

Что касается инструментов, опосредованно влияющих на кошельки рядовых белорусов, то они остались неизменными. Нацбанк не отказался от опосредованного регулирования процентных ставок по вкладам: для новых срочных безотзывных банковских вкладов физлиц (со сроком возврата более 1 года) соответствующая РВСР осталась на октябрьском уровне - 15,64% годовых .

РВСР для новых кредитов физлицам (за исключением льготных) также осталась неизменной - 19,1% годовых (такое значение действует с июля 2025 года).

[inf]Напомним, посредством РВСР Нацбанк сдерживает риски в банковской системе, связанные с некоторолируемыми скачками ставок по кредитам (а с недавних пор - и по банковским вкладам). Если банк захочет установить ставку по кредиту или депозиту выше РВСР, ему придётся обосновать свой шаг Нацбанку, а к самому финансовому учреждению будут предъявлять более строгие требования по капиталу и резервам. [/inf]

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, зампред Нацбанка Беларуси Денис Скобялко рассказал, как именно изменит недавно принятый недавно закон «Об изменении законов по вопросам предоставления займов» правила выдачи займов для белорусов.

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