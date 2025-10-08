В МНС уточнили, почему белорусские маршрутки не всегда будут принимать карты с 1 ноября

Опубликовано: 08.10.2025 13:04 , Обновлено: 08.10.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) выступило с разъяснениями по поводу использования платежных терминалов в городских маршрутках. Согласно недавнему изменению в законодательстве, с 1 ноября юридические лица и индивидуальные предприниматели на городских маршрутах обязаны установить такие платёжные терминалы, чтобы дать пассажирам возможность расплатиться по безналу. Но есть важный нюанс.

Исходя из разъяснений налогового ведомства, новые требования вовсе не означают, что с 1 ноября 2025 года у белорусов по умолчанию появится возможность оплачивать проезд в маршрутках с помощью обычной банковской карты, приложив её к ставшему уже привычным платёжному терминалу.

Дело в том, что в нормативных документах, регулирующих использование кассового и иного платёжного оборудования под платёжным терминалом понимается не только то самое физическое устройство, которое можно встретить сегодня в любом магазине и через который проводится оплата по пластиковым банковским картам. Такое устройство называется “карточный платёжный терминал”, а понятие “платёжного терминала” – более широкое.

“Оно подразумевает возможность принимать платежи не только с использованием карточного платёжного терминала, но и любых из иных платёжных инструментов, например QR-кода”, - объяснили в МНС.

В ведомстве уточнили, что владельцы маршруток вправе установить у себя как физический карточный платёжный терминал, так и продолжить пользоваться любым другим удобным для него электронным платежным сервисом безналичной оплаты: “Оплати”, E-POS, SmartPay, Cashew - всё это приравнивается к платёжному терминалу. Законодательство также позволяет владельцу маршрутки использовать такие сервисы параллельно с физическим платёжным терминалом.

Таким образом, белорусам не следует рассчитывать на то, что с 1 ноября они по умолчанию смогут расплатиться физической банковской картой в маршрутке, поэтому под рукой всегда нужно иметь наличные или быть готовым использовать один из электронных сервисов безналичной оплаты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца государственное предприятие «Минсктранс» объявило о старте тестирования программного обеспечения, позволяющего оплатить проезд банковской картой. Пока систему запустили лишь на одном столичном маршруте.

Минсктранс запустил оплату проезда банковской картой. Принимают не все и только на одном маршруте