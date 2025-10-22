МЧС объявило неделю рейдов по домам двух категорий белорусов

Опубликовано: 22.10.2025 15:17 , Обновлено: 22.10.2025

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) объявили неделю профилактических рейдов, которые решили устроить по домам двух категорий белорусов. Их пообещали организовать в рамках общереспубликанской акции, которая официально стартует уже в эту пятницу, 25 октября.

Речь о традиционной пожарно-профилактической акции “За безопасность вместе”, которую регулярно проводят по всей стране в холодное время года для предупреждения пожаров в жилых домах. Нынешняя акция пройдёт с 25 октября по 2 ноября и к ней пообещали привлечь не только работников МЧС и Белорусского добровольного пожарного общества, но и милицию, сотрудников Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, Министерства информации, Министерства ЖКХ, Минздрава и Министерства энергетики.

Сами спасатели традиционно пройдутся по домам некоторых белорусов для планового обследования противопожарного состояния их домов. В рамках таких обследований специалисты проверяют печки в сельских домах, состояние проводки, наличие пожарных извещателей и прочие моменты, важные с точки зрения пожарной безопасности.

На контроле пожарных инспекторов, как пояснили в МЧС, будут дома двух категорий белорусов:

одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов,

семей с детьми, которые стоят на учёте как находящиеся в социально опасном положении.

Их дома не только проверят инспекторы, но и проведут с жильцами инструктаж по пожарной безопасности.

Между тем, в МЧС сообщили, что те белорусы, которые не подпадают под эти две категории, могут сами “напроситься” на проверку пожарных. Если вы хотите, чтобы специалисты провели обследование противопожарного состояния вашего дома или квартиры, можно обратиться с такой просьбой в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской акции.

В ведомстве также напомнили белорусам от ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности в частных жилых домах - она по закону возложена на собственника жилья.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет Республики 7 октября одобрил законопроект, который расширяет полномочия работников белорусских органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В случае, если законопроект пройдёт все дальнейшие стадии согласования и будет подписан в нынешнем виде, белорусские спасатели получат право проводить личный досмотр граждан и применять специальные средства в определённых случаях.

МЧС разрешат обыскивать белорусов? Совреп одобрил законопроект