Беларусбанк предупредил о важном ограничении при оплате проезда в общественном транспорте картой

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Опубликовано: 24.10.2025 14:24 , Обновлено: 24.10.2025

В пресс-службе "Беларусбанка" сообщили, что в банк стало поступать много вопросов по поводу тестирования системы оплаты банковскими картами в общественном транспорте Минска.

«Беларусбанк» собрал самые популярные из них и дал простые ответы.

Где и как уже можно платить? Сейчас картой можно расплатиться в троллейбусе № 1 (маршрут «Зеленый Луг 6 – ст.м. «Московская»). А с 1 ноября эта возможность заработает и в автобусе № 1. Подойдет любая карта «Беларусбанка» или карта платежной системы «Белкарт» любого другого банка. Также можно использовать приложение «Белкарт Pay».

Один пассажир — одна карта . В Беларусбанке предупредили, что одной картой нельзя оплатить проезд за нескольких человек. Одна карта — один билет. Что делать, например, родителям с детьми, в банке не пояснили, как и причины этого ограничения.

Как проверить, прошла ли оплата? После того как вы приложили карту к валидатору, на его экране появится сообщение — «Оплата прошла» или «Отказ».

А если контролер попросит показать оплату? На данный момент проверить факт оплаты можно, просто повторно приложив карту к валидатору.

Где посмотреть историю своих поездок? Единого личного кабинета для пассажиров пока не создано. Тем не менее, историю платежей можно посмотреть:

В мобильном приложении «М-банкинг».

В мобильном приложении «Белкарт Рау».

В СМС-уведомлениях от вашего банка.

Кстати, тестирование новой системы оплаты продлится до конца 2025 года. В будущем она может появиться и на других маршрутах города.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси разрабатывают единую государственную систему, через которую белорусы смогут бронировать и покупать билеты на маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить. Впрочем, ждать ещё долго.

Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату