Telegraf.news
ru

Минтруда повысило БПМ. Вот на сколько с 1 ноября поднимут детские пособия

Минтруда повысило БПМ. Вот на сколько с 1 ноября поднимут детские пособия
Подпишитесь на Телеграф:

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Посмотрели, как изменятся размеры социальных пособий и пенсионных доплат, привязанных к этому показателю.

Новые  размеры бюджета прожиточного минимума, которые начнут применять для расчёта госпособий с 1 ноября 2025 года, будут действовать вплоть по 31 января 2026 года (показатель пересматривают раз в квартал). Вот как изменился размер БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам по сравнению с 1 августа, когда его пересматривали в прошлый раз:

КатегорияБыло (с 1 августа)Стало (с 1 ноября)Изменение в рублях
В среднем на душу населения487,72491,09+3,37
Трудоспособное население523,92524,97+1,05
Пенсионеры357,03357,28+0,25
Дети до 3 лет301,50305,86+4,36
Дети от 3 до 6 лет406,10414,39+8,29
Дети от 6 до 18 лет476,97479,59+2,62
default-alt-content

Как изменятся детские пособия с 1 августа?

В связи с ростом БМП ведомство пересчитало и многие государственные пособия, в частности те, что выплачивают семьям с детьми (их в Беларуси выплачивают примерно на 159,4 тыс. детей). Они соразмерно поднимутся на 0,7%, подсчитали в Минтруда.

Вот как подрастут эти выплаты в ноябре:

Вид пособияБыло (руб.)Стало (руб.)Изменение
Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ)4 877,204 910,90+33,70
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ)6 828,086 875,26+47,18
Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ)487,72491,09+3,37
Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ)243,86245,55+1,69
Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ)243,86245,55+1,69
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ)341,40343,76+2,36
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ)487,72491,09+3,37
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ)585,26589,31+4,05
Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ)341,40343,76+2,36

Дополнительно ведомству предстоит пересчитать размер “возрастных” надбавок к пенсиям. С 1 ноября они установлены в следующем размере:

  • пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – 92,08 рубля (+0,63 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 214,85 рубля (+1,47 рубля),
  • пенсионерам старше 80 лет (с учетом надбавки на уход) – плюс 184,16 рубля (+1,26 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 245,54 рубля (+1,68 рубля).

Ранее в этом месяце, как сообщал Telegraf.news, в Минфине Беларуси заявили, что количество белорусов, которые решили копить на дополнительную пенсию с помощью госпрограммы, значительно увеличилось. Впрочем, относительно всех работников страны - цифра все ещё не впечатляет.

Уже 61 000 белорусов решили откладывать на дополнительную пенсию. Посмотрели, на что они могут рассчитывать

Темы: