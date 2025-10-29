Минтруда повысило БПМ. Вот на сколько с 1 ноября поднимут детские пособия

Опубликовано: 29.10.2025 14:37 , Обновлено: 29.10.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Посмотрели, как изменятся размеры социальных пособий и пенсионных доплат, привязанных к этому показателю.

Новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые начнут применять для расчёта госпособий с 1 ноября 2025 года, будут действовать вплоть по 31 января 2026 года (показатель пересматривают раз в квартал). Вот как изменился размер БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам по сравнению с 1 августа, когда его пересматривали в прошлый раз:

Категория Было (с 1 августа) Стало (с 1 ноября) Изменение в рублях В среднем на душу населения 487,72 491,09 +3,37 Трудоспособное население 523,92 524,97 +1,05 Пенсионеры 357,03 357,28 +0,25 Дети до 3 лет 301,50 305,86 +4,36 Дети от 3 до 6 лет 406,10 414,39 +8,29 Дети от 6 до 18 лет 476,97 479,59 +2,62

Как изменятся детские пособия с 1 августа?

В связи с ростом БМП ведомство пересчитало и многие государственные пособия, в частности те, что выплачивают семьям с детьми (их в Беларуси выплачивают примерно на 159,4 тыс. детей). Они соразмерно поднимутся на 0,7%, подсчитали в Минтруда.

Вот как подрастут эти выплаты в ноябре:

Вид пособия Было (руб.) Стало (руб.) Изменение Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ) 4 877,20 4 910,90 +33,70 Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) 6 828,08 6 875,26 +47,18 Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ) 487,72 491,09 +3,37 Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ) 243,86 245,55 +1,69 Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ) 243,86 245,55 +1,69 Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ) 341,40 343,76 +2,36 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ) 487,72 491,09 +3,37 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ) 585,26 589,31 +4,05 Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ) 341,40 343,76 +2,36

Дополнительно ведомству предстоит пересчитать размер “возрастных” надбавок к пенсиям. С 1 ноября они установлены в следующем размере:

пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – 92,08 рубля (+0,63 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 214,85 рубля (+1,47 рубля),

пенсионерам старше 80 лет (с учетом надбавки на уход) – плюс 184,16 рубля (+1,26 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 245,54 рубля (+1,68 рубля).

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