Минтруда повысило БПМ. Вот на сколько с 1 ноября поднимут детские пособия
Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Посмотрели, как изменятся размеры социальных пособий и пенсионных доплат, привязанных к этому показателю.
Новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые начнут применять для расчёта госпособий с 1 ноября 2025 года, будут действовать вплоть по 31 января 2026 года (показатель пересматривают раз в квартал). Вот как изменился размер БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам по сравнению с 1 августа, когда его пересматривали в прошлый раз:
|Категория
|Было (с 1 августа)
|Стало (с 1 ноября)
|Изменение в рублях
|В среднем на душу населения
|487,72
|491,09
|+3,37
|Трудоспособное население
|523,92
|524,97
|+1,05
|Пенсионеры
|357,03
|357,28
|+0,25
|Дети до 3 лет
|301,50
|305,86
|+4,36
|Дети от 3 до 6 лет
|406,10
|414,39
|+8,29
|Дети от 6 до 18 лет
|476,97
|479,59
|+2,62
Как изменятся детские пособия с 1 августа?
В связи с ростом БМП ведомство пересчитало и многие государственные пособия, в частности те, что выплачивают семьям с детьми (их в Беларуси выплачивают примерно на 159,4 тыс. детей). Они соразмерно поднимутся на 0,7%, подсчитали в Минтруда.
Вот как подрастут эти выплаты в ноябре:
|Вид пособия
|Было (руб.)
|Стало (руб.)
|Изменение
|Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ)
|4 877,20
|4 910,90
|+33,70
|Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ)
|6 828,08
|6 875,26
|+47,18
|Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ)
|487,72
|491,09
|+3,37
|Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ)
|243,86
|245,55
|+1,69
|Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ)
|243,86
|245,55
|+1,69
|Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ)
|341,40
|343,76
|+2,36
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ)
|487,72
|491,09
|+3,37
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ)
|585,26
|589,31
|+4,05
|Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ)
|341,40
|343,76
|+2,36
Дополнительно ведомству предстоит пересчитать размер “возрастных” надбавок к пенсиям. С 1 ноября они установлены в следующем размере:
- пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – 92,08 рубля (+0,63 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 214,85 рубля (+1,47 рубля),
- пенсионерам старше 80 лет (с учетом надбавки на уход) – плюс 184,16 рубля (+1,26 рубля), при наличии инвалидности I группы – плюс 245,54 рубля (+1,68 рубля).
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