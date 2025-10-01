Нацбанк поменял с 22 ноября условия выдачи всех кредитов белорусам

Опубликовано: 01.10.2025 16:39 , Обновлено: 01.10.2025

Национальный банк Беларуси в своем официальном сообщении объявил, что с 22 ноября 2025 изменит правила выдачи всех кредитов белорусам.

В сообщении главного банка Беларуси говорится, что новая инструкция приводится в соответствие с Законом от 17 февраля 2025 г. № 62-З «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» для борьбы с мошенниками.

Согласно документу, банки будут обязаны не выдавать деньги по кредиту в день заключения договора, а ждать до следующего дня. Или заключать сам договор на следущий день после обращения клиента.

[inf]При этом, если речь идёт о перечислении денег по кредиту не на счёт клиента, а сразу продавцу, то деньги банки смогут перечислять в тот же день. [/inf]

Нацбанк предупредил, что теперь банки будут изучать не только саму кредитную историю белорусов, но и количество обращений к ней за неделю.

Нацбанк также обязал банки ещё до заключения кредитного договора информировать клиентов о приемах мошенников. А обратившиеся белорусы будут обязаны ставить подпись, что осведомлены о них.