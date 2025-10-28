Минздрав определился, как будут работать поликлиники и больницы на длинных выходных в ноябре
Министерство здравоохранения определилось, как будут работать больницы, поликлиники, а также аптеки в праздничный день 7 ноября, который в Беларуси объявлен официальным выходным.
В соответствии с утверждённым графиком, все учреждения, подчинённые профильному ведомству, в пятницу 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, а вот график работы на субботу, 8 ноября, для разных учреждений отличается:
- амбулатории и поликлиники, а также амбулаторно-поликлинические подразделения больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санэпидорганизации, а также аптеки и организации медицинской техники будут работать в этот день по графику обычного субботнего дня,
- стационары больниц и РНПЦ будут работать по графику рабочего дня.
Ранее Telegraf.news рассказал, что поскольку в этом году День Октябрьской революции, который в нашей стране объявлен общереспубликанским праздником и официальным выходным днём, выпадает на пятницу, у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.
Минтруда пообещало белорусам три выходных дня подряд в ноябре. Что с отработкой?