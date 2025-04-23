БелЖД объявила скидку 50% на поездки в электричках для пенсионеров. В каких все равно потребуют 100% оплаты?

Опубликовано: 23.04.2025 12:44 , Обновлено: 23.04.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) объявила скидку 50% на поездки в электричках (но не всех) для пенсионеров. Снижение цен должно действовать с 1 мая по 31 октября, то есть полгода.

Такая скидка для людей, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин - 58 лет, для мужчин - 63), предусмотрена [link href=“https://minsktrans.by/wp-content/uploads/2024/09/ukaz_176.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] указом [/link] президента Беларуси № 176 “О государственной поддержке пенсионеров” от 29 апреля 2011 года.

Скидка будет действовать на билеты в поезда региональных линий экономкласса . А на поездки в этих составах она не распространяется:

региональные линии бизнес-класса,

межрегиональные линии (с нумерованными местами),

поезда городских линий (так называемые городские электрички).

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Согласно пояснению на сайте БелЖД, [link href=“https://pass.rw.by/ru/help/trains/message-types/interregional-lines.html” target=“_blank” rel=“noopener”] межрегиональные [/link] линии - это перевозки между Минском и Витебском, Гродно, Гомелем, Брестом, Могилевом, а также между областными центрами.

А поезда [link href=“https://pass.rw.by/ru/help/trains/message-types/regional-lines.html” target=“_blank” rel=“noopener”] региональных [/link] линий перевозят в пределах границ области и за ее пределы до станций в ближайшем городе смежной области, но не дальше ее областного центра.

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Чтобы купить билет со скидкой, пенсионерам понадобится показать свое пенсионное удостоверение. Также его с собой нужно будет взять на время поездки. Льготные квитки можно купить в билетных кассах, терминалах самообслуживания, на [link href=“https://pass.rw.by/ru/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] pass.rw.by, а также через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2025/04/s-1-maya-v-belarusi-pensioneram-predostavlyaetsya-skidka-50-na-proezd-v-poezdakh-regionalnykh-liniy-/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] перевозчик.

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД добавила в свое расписание на конец апреля и начало мая 120 дополнительных поездов как в межрегиональном, так и в международном сообщениях. Все из-за того, что на период майских праздников, которым в этом году предшествует еще и христианская Радуница, традиционно ждут увеличения пассажиропотока.

БелЖД назначила 120 дополнительных поездов на майские праздники