Не больше 600 рублей в день. Беларусбанк ввёл новые лимиты на снятие наличных по картам

Опубликовано: 20.10.2025 11:40 , Обновлено: 20.10.2025

Беларусбанк 20 октября объявил о введении новых ограничений на снятие наличных со своих карт. Коснутся они только одного способа снятия наличных, а при желании клиент может эти ограничения снять. Узнали подробности.

Новые ограничения в пресс-службе Беларусбанка объяснили борьбой с мошенниками, которые похищают деньги со счетов белорусов, выуживая у них информацию для регистрации банковских карт в мобильных платежных приложениях. Именно на такие операции банк решил ввести ряд ограничений, точнее, расширить уже действующие.

Так, с 4 августа этого года Беларусбанк ввёл лимиты на снятие денег с использованием цифровых реквизитов карточек (то есть речь не о “пластике”, а о токенах, сгенерированных в мобильных платежных сервисах). По ним в банкоматах сегодня можно по умолчанию снять максимум 600 - для карт «Бархат» - и 1000 рублей - для других карточек банка.

С 24 ноября этого года Беларусбанк решил такие же лимиты - до 600 рублей для “Бархата” и до 1000 рублей для остальных - ввести на снятие наличных любым бесконтактным способом , в том числе с использованием токенов для мобильных платежных сервисов. Такие лимиты будут действовать в банкоматах как самого Беларусбанка, так и любого другого банка на территории Беларуси. А вот за границей подобные операции по картам Беларусбанка будут запрещены вовсе.

Можно ли изменить лимиты по картам?

При этом банк оставил клиенту право снять введённые по умолчанию ограничения. Члены Клуба «Бархат» могут сделать это только лично обратившись в отделение банка. Соответствующее заявление должен написать либо сам владелец карты, либо его представитель, заручившись официальной доверенностью.

Владельцы других банковских карт могут снять лимиты на “бесконтактные” наличные как в отделениях банка, так и позвонив в контакт-центр банка по номеру 147.

В Беларусбанке уточнили, что если клиент после введения августовских лимитов уже обращался с подобным заявлением, то ограничения, вводимые с 24 ноября, на его карту распространяться не будут и обращаться в банк повторно с этим вопросом не нужно.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Беларусбанк порадовал своих клиентов отменой одной из самых распространённых комиссий, на которую часто жаловались клиенты банка, в том числе, в официальных соцсетях финансового учреждения. Комиссию отменят с 1 ноября.

Беларусбанк отменил с 1 ноября одну из самых распространённых комиссий