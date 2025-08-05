МНС рассчитало имущественные платежи и дало белорусам инструкцию, как оплатить

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Опубликовано: 05.08.2025 15:13 , Обновлено: 05.08.2025

Белорусские налоговые органы рассчитали имущественные платежи для физических лиц за 2024 год. Точную сумму уже можно узнать в системе "Расчёт" (ЕРИП). В Министерстве по налогам и сборам дали белорусам подробную инструкцию, как внести платёж, и уточнили сроки.

О том, что обязательные имущественные налоги рассчитаны (а это транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость, которые теперь можно оплатить единым платежом), в пресс-службе МНС сообщили 5 августа.

Там уточнили, что извещения на уплату этих налогов будут рассылать до 1 октября 2025 года . Впрочем, белорусы могут не дожидаться письма из налоговой, а заплатить уже сейчас - общая сумма единого имущественного платежа будет выставлена в электронной системе. В ведомстве дали подробную инструкцию, как провести платёж через ЕРИП:

[inf]ЕРИП - Система “Расчёт” - Налоги - Выбрать город или область (по прописке) - Выбрать город или район - ИМНС - УРП по району или району в городе - Единый имущественный платеж - УНП

Если вы не знаете свой УНП (учетный номер налогоплательщика), его можно узнать через официальный сайт ведомства, перейдя по ссылке.[/inf]

Впрочем, повода для спешки пока нет - на то, чтобы внести единый имущественный платёж, у белорусов есть ещё больше трёх месяцев - до 17 ноября 2025 года.

МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?

Ранее Telegraf.news рассказал, что извещения на уплату имущественных налогов в этом году должны получить порядка 3,6 миллиона белорусов, в том числе, владельцам премиальных автомобилей, которые с этого года впервые придётся оплачивать транспортный налог по повышенной ставке. В МНС заявили, что в Беларуси насчитали порядка 500 тысяч таких авто.

В МНС насчитали 500 000 премиальных авто у белорусов. Кому платить 10-кратный транспортный сбор?