Льготы на ЖКУ, штрафы за летнюю резину, ограничения на границе и качество мобильной связи. Что ещё изменится в Беларуси в декабре?

Опубликовано: 01.12.2024 08:00 , Обновлено: 01.12.2024

Декабрь, финальный месяц года, многие рассматривают как время подводить итоги, завершать начатые дела и закрывать нерешённые вопросы. Однако, многим белорусам этот месяц сулит и новое начало – открытие новых станций столичного метро, новые правила оплаты некоторых услуг ЖКХ, начало школьных каникул в конце концов. Расскажем подробнее, чего ещё ждать белорусам на исходе 2024 года.

Льготы на оплату ЖКХ и новые правила вывоза строительного мусора

С 1 декабря для некоторых белорусов изменятся условия оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Речь идёт о недееспособных белорусах, которые постоянно живут в другом месте, например, в учреждении соцобслуживания. Плату за теплоснабжение и техническое обслуживание дома за их пустующие квартиры теперь будут начислять по льготным тарифам .

Для того, чтобы перейти на субсидируемые государством тарифы, законным представителям недееспособных граждан следует обратиться в расчетно-справочный центр, к которому прикреплен дом.

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Более того, для всех белорусов с 1 декабря изменяются правила сбора строительного мусора . Теперь его обязаны собирать отдельно от других бытовых отходов. Для этого в Министерстве ЖКХ порекомендовали установить контейнеры объёмом от 6 кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

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При этом в ведомстве пообещали, что жировки белорусов из-за этих новых правил ничуть не потяжелеют: вывозить строительный мусор планируется в рамках установленных тарифов.

Новые требования к качеству мобильной связи

Фото иллюстрационное: KARRASTOCK / Getty Images

С 1 декабря в Беларуси начнут действовать более жёсткие требования к качеству мобильной связи, а также мобильного интернета. Государственный комитет по стандартизации прописал новые значения уровня полезных сигналов, определяющих зону уверенного приёма сигнала для сетей мобильных операторов, а также новые технические показатели и параметры качества мобильных услуг.

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Три новые станции метро в Минске

В декабре столичные власти пообещали запустить очередной участок третьей ветки метрополитена. Сейчас к открытию полным ходом готовятся сразу три новых станции Зеленолужской линии:

«Аэродромная»,

«Неморшанский сад»,

«Слуцкий гостинец».

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Точную дату открытия станций пока не озвучивали: руководство Минского метрополитена лишь заявило, что их запустят до конца 2024 года и уже активно набирают сотрудников на новые станции.

Кстати, 6 из 33 действующих станций столичной подземки открывали именно 31 декабря – в качестве своеобразного новогоднего подарка минчанам от города. Пока же можно взглянуть одним глазком на «позитивный» декор будущей станции “Неморшанский сад” в нашем материале.

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Штрафы за летнюю резину

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В отличие от метро, с личным транспортом минчан и белорусов в целом - никакой неопределённости: с 1 декабря инспекторы могут законно привлекать автомобилистов к ответственности за летнюю резину.

Если до сих пор они ограничивались предупреждениями и профилактическими беседами, то с этого дня имеют полное право выписывать штрафы. Что, судя по объявленной общереспубликанской профилактической акции под девизом “Меняй свой стиль на зимний!”, они и планируют делать по всей Беларуси. Рейды пообещали проводить по 5 декабря.

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[info_b]Напомним, согласно действующим Правилам дорожного движения, зимняя резина на всех колёсах должна быть установлена в период с 1 декабря по 1 марта. За летнюю резину, а также за зимнюю резину с остаточным рисунком протектора менее 4 мм водителям грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины , что на сегодняшний день равняется 40 рублям (за повторное нарушение в течение года - от 2 до 5 базовых , то есть от 80 до 200 рублей).[/info_b]

Фото иллюстрационное: av.by

Регистрации фур на литовско-белорусской границе, ограничения для микроавтобусов и транзита в Калининград

Ещё одно изменение, которое затронет белорусских автомобилистов, а именно, дальнобойщиков - ведение обязательной предварительной регистрации в электронной очереди в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» для всех грузовиков, выезжающих из Литвы в Беларусь. С 1 декабря водителя обязаны будут заранее бронировать временной интервал для пересечения границы в Информационной системе управления очередями.

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Дополнительно правительство Литвы ввело запрет на движение автобусов, имеющих более 9 мест (пассажирских + место водителя) и запрет на посадку и высадку пассажиров на железнодорожном вокзале Вильнюса для пассажиров из Беларуси и России, следующих транзитом в российский Калининград.

Новые цены на сигареты и отмена обязательной маркировки товаров

С 1 декабря в Беларуси подорожают сразу 14 наименований сигарет, разновидностей торговой марки «Корона» - на 5 - 20 копеек. Появятся и новые виды, о чём можно почитать в нашем материале.

А вот ожидаемого в декабре введения обязательной прослеживаемости и маркировки некоторых товаров, благодаря которой предполагается перевести всех продавцов на электронные накладные, пока не произойдёт. Совет министров Беларуси отложил её на 10 месяцев. Новая дата - 1 октября 2025 года.

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Школьные каникулы и новогодние хлопоты

Фото иллюстрационное: midag.ru

У школьников в конце декабря начнутся самые длинные, зимние каникулы. В этом году они начинаются не с понедельника, как это обычно бывает, а со среды, 25 декабря . Этот день будет нерабочим у большинства белорусов, поскольку католики будут отмечать Рождество Христово, которое в Беларуси объявлено официальным выходным. Вернутся с зимних каникул школьники уже в следующем году - 8 января, которое также выпадает на среду. То есть отдых школьников продлится ровно две недели.

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К этому времени, кстати, повсеместно в Беларуси уже начнутся традиционные новогодние и рождественские ярмарки. В Минске, к примеру, они стартуют уже с 14 декабря , а чуть позже – с 16-17 декабря в столице и белорусских городах откроются и ёлочные базары, где можно будет купить живую ель, сосну или пихту.

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Кстати, “главную ёлку страны”, а также праздничную иллюминацию в столице зажгут даже раньше – уже 10 декабря .

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