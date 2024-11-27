Совмин отменил обязательную маркировку товаров в Беларуси с 1 декабря. Когда новая дата?

Опубликовано: 27.11.2024 13:28 , Обновлено: 27.11.2024

Совет министров Беларуси принял постановление №877, согласно которому переносится дата введения обязательной прослеживаемости и маркировки некоторых товаров. Напомним, ранее речь шла о 1 декабря 2024 года, однако срок решили продлить на 10 месяцев, то есть до 1 октября 2025 года. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси.

В ведомстве утверждают, что продление сроков позволит отечественным производителям, субъектам торговли и импортёрам отдельных групп товаров “лучше подготовиться к введению маркировки и прослеживаемости”. Если говорить о последнем критерии, то речь идёт о:

макаронах,

крупах,

молочной продукции,

кондитерских изделиях,

шоколаде,

чае,

кофе,

обуви,

электрических дрелях,

моющих средствах,

бытовой технике.

Касательно маркировки средствами идентификации, то это затронет следующие группы товаров:

безалкогольные напитки,

соки,

мобильные телефоны,

ноутбуки.

Ранее замминистра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич отмечал, что ряду компаний нужно направить данные об остатках этих товаров в налоговую до 1 февраля 2025. Иначе, как заявлял замглавы ведомства, их нельзя будет легально продавать.

Пока что налоговая не озвучила новую крайнюю дату передачи информации об остатках. В будущем, когда система прослеживаемости заработает, продавцы должны будут полностью перейти на электронные накладные. В них должно быть указано количество товара, его цена и другая информация.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года. Соответствующее постановление №68 от 5 ноября опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

На сколько могут вырасти цены до конца 2024 года? В МАРТ Беларуси установили лимит

Также мы рассказывали, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси. Разработать её пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, «который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа».

Глава МАРТ пообещал белорусам новую систему регулирования цен «без жестких мер». Когда заработает?