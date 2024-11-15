Совмин разрешил оплачивать "коммуналку" по льготным тарифам этой категории белорусов

Опубликовано: 15.11.2024 14:10 , Обновлено: 15.11.2024

Совет министров Беларуси своим постановлением № 825 от 11 ноября 2024 года изменил порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для одной категории населения. Так, с 1 декабря они смогут оплачивать коммуналку по субсидируемым (льготным) тарифам.

Нововведение касается пустующих квартир недееспособных белорусов, которые постоянно живут в другом месте, например, в учреждении соцобслуживания.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ, законные представители таких граждан могут обратиться в расчетно-справочный центр (РСЦ), к которому прикреплен дом, и там должны установить плату за теплоснабжение и техническое обслуживание на субсидируемые тарифы, передало агентство БелТА.

“Если в этих квартирах отсутствуют приборы учета воды, электроэнергии или газа, то плата за такие коммунальные услуги начисляться не будет. Напомним, что сегодня в таких квартирах плата начисляется исходя из условного количества граждан и по нормам потребления”, - добавили в ведомстве.

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[info_b]Полностью с текстом постановления Совмина можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Минский горисполком установил новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Посмотрели, на сколько сильно они отличаются от нынешних цен и какого повышения тарифов на услуги ЖКХ ждать белорусам в следующем году.

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