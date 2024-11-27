ГАИ начала 9-дневные рейды по всей Беларуси. За что пригрозили штрафом до 200 рублей?

Опубликовано: 27.11.2024 11:24 , Обновлено: 27.11.2024

Госавтоинспекция Беларуси 27 ноября начала республиканскую профилактическую акцию "Меняй свой стиль на зимний!". Рейды пообещали проводить по 5 декабря. Инспекторы рассказали, о чем будут "информировать" до 1 декабря, а за что штрафовать после.

У акции две цели - предупреждение и профилактика ДТП зимой и пропаганда использования зимних шин. До конца ноября стражи дорог пообещали рассказывать водителям о необходимости сезонной смены шин. А с 1 декабря смотреть, как машины подготовили к снежной погоде.

Ведь, как известно, с этой даты водители обязаны поставить зимнюю резину на все колеса. “Нарушение данного требования повлечет штраф до одной базовой величины (40 рублей), при повторном нарушении в течение года - от двух до пяти базовых (80-200 рублей)”, - предупредили в ГАИ.

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Там отметили, что к зиме нужно не только подготовить машину, но и водителям перестроиться на “зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения”. Вот какие рекомендации для них дали в ведомстве:

избегать резких движений и маневров, особенно около пешеходных переходов, на закруглениях и продуваемых участках трасс,

выбирать наиболее безопасный скоростной режим, учитывая состояние дороги и погоду,

увеличить дистанцию на трассах,

пристегиваться всем в машине.

Пешеходам, как и всегда, нужно обязательно смотреть по сторонам, не делать резких движений при переходе дороги и использовать фликеры.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция сообщила об 11-дневных рейдах в Минской и Могилевской областях. Так, профилактические мероприятия запланировали провести в период по 6 декабря. Причем вместе со стражами дорог будет работать Транспортная инспекция Минтранса.

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Также мы рассказывали, что милиция Минска в своем TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором напомнила белорусам об обязательной наклейке на авто. Речь идет о знаке “70”: его отсутствие на заднем стекле для молодых водителей может обернуться штрафом в размере 0,5 базовой величины (сегодня это 20 рублей).

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