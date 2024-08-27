Минское метро объявило массовый набор работников на 3 новые станции. Кому пообещали "подъемные"?

Опубликовано: 27.08.2024 12:26 , Обновлено: 27.08.2024

Минский метрополитен в скором времени пообещал запустить очередной участок третьей ветки столичной подземки. К запуску готовятся сразу три новых станции, в связи с чем метрополитен объявил массовый набор сотрудников более чем по десятку специальностей. Посмотрели, кого позвали работать в метро, какие зарплаты пообещали и что предложили в рамках гарантированного соцпакета.

Какие зарплаты предлагают в минском метро?

Как следует из объявления, размещённого на официальном сайте Минского метрополитена, в скором времени Зеленолужская линия будет продлена за счёт станций “Аэродромная”, “Неморшанский сад” и “Слуцкий гостинец”, где понадобятся, в частности, такие специалисты, как инспекторы службы безопасности, уборщики, дежурные по приему и отправлению поездов, электромонтеры.

Кроме того, планируется запустить в работу электродепо “Слуцкое”. Там также найдутся места для монтеров пути, слесарей-электриков, слесарей механосборочных работ, сантехников, тоннельных рабочих, электромехаников и специалистов и рабочих прочих специальностей.

Точные зарплаты в объявлении Минского метрополитена не указаны, однако на официальном сайте предприятия в разделе с вакансиями можно посмотреть, сколько предлагает предприятие на аналогичные должности на действующих участках столичной подземки. Так, самые высокие зарплаты по открытым вакансиям предлагают машинистам электропоезда 8 разряда, которые сейчас требуются в электродепо “Могилёвское” - 3179,44 рубля (указана ли зарплата до вычета налогов или после - не уточняется). Почти столько же - 3129 рублей - предлагают сегодня начальнику технического отдела.

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Больше двух тысяч рублей пообещали платить ведущему инженеру-системотехнику в службе информационных технологий, машинисту мотовоза 6 разряда, готовому работать в ночную смену в ремонтно-монтажной службе, монтеру пути 3 - 5 разряда, оператору дефектоскопной тележки 4 - 7 разряда. Отметим, что для всех этих специальностей требуется либо профессионально-техническое, либо среднее специальное образование.

Однако, есть открытые вакансии и для тех, у кого за плечами лишь школа. Так, можно устроиться в метро кассиром с зарплатой от 1242,73 до 1494,46 рубля , мойщиком-уборщиком подвижного состава с зарплатой 1331 рубль или уборщиком с зарплатой в 1092,73 рубля .

[info_b]С точным перечнем вакансий столичной подземки с указанием ориентировочных зарплат, требований к кандидатам и контактами для связи с отделом кадров можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

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Какие льготы пообещали в добавок к компенсации на жильё?

В качестве приятного бонуса метрополитен предложил потенциальным сотрудникам обширный социальный пакет. Так, молодые специалисты, в соответствии с Трудовым кодексом Беларуси, могут рассчитывать на так называемые “подъемные”, а также выплаты за переезд на новое место жительства, предусмотренные коллективным договором предприятия. Молодым специалистам также в первоочередном порядке пообещали предоставлять места в общежитии.

Кроме того, метрополитен пообещал своим работникам следующие надбавки к зарплатам:

за профессиональное мастерство рабочим;

за стаж работы в метрополитене;

за класс квалификации машинистам электропоездов, водителям автомобилей;

за получение звания “Мастер 1 класса” и “Мастер 2 класса”, “Бригадир 1 класса” и “Бригадир 2 класса” освобожденным бригадирам службы пути и тоннельных сооружений.

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В дополнение к этому на предприятии предусмотрены многочисленные единовременные выплаты, например, на заготовку овощей и на подготовку детей к школе, на участие в спортивной, физкультурно-оздоровительной и патриотической работе, за активное участие в художественной самодеятельности или в значимых городских и республиканских мероприятиях.

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