Литва объявила введение обязательной регистрации фур на границе с Беларусью

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Опубликовано: 13.11.2024 20:03 , Обновлено: 13.11.2024

Правительство Литвы 13 ноября одобрило проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, которое вводит обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовиков, выезжающих из страны через границу с Беларусью и Россией. Мера должна заработать 1 декабря.

Литовский Минтранс предположил, что эта обязательная регистрация фур значительно сократит их количество в живых очередях на границе. По оценкам ведомства, самые большие очереди - до 900 грузовиков или длиной 23 километра - обычно образуются в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.

«Предварительная регистрация всех грузовых автомобилей в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границах с Беларусью и Россией и для того, чтобы на наших пограничных пунктах пропуска не образовывались километровые очереди из грузовиков», — считает министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

Как пояснили в Минтрансе, все грузовики, которые едут в пункты пропуска “Мядининкай”, “Шальчининкай” и “Кибартай” на границе Литвы с Беларусью и Россией, с 1 декабря должны будут заранее бронировать временной интервал для пересечения границы в Информационной системе управления очередями (EVIS).

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Если же фура приедет в зону ожидания без этого бронирования, то там же, на месте, водитель сможет зарегистрироваться на следующий свободный временной интервал.

“Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем делать это заранее, до прибытия на пограничный пункт пропуска, поскольку это позволит гораздо лучше прогнозировать потоки грузовиков и лучше планировать маршруты и сроки доставки поставщиками транспортных услуг”, — посоветовал руководитель Дирекции инфраструктуры пограничных пунктов пропуска Миндаугас Зобела.

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Как рассказали в литовском Минтрансе, пока обязательной регистрации нет, но она есть на добровольной основе. И если водители не находят в системе ближайшие доступные временные интервалы, они едут на границу и становятся в живую очередь. По мнению представителей ведомства, большое скопление фур “приводит к дополнительным угрозам на границе”.

Ранее Telegraf.news писал, что Сейм Литвы 12 ноября денонсировал межправительственное соглашение между страной и Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства. За это проголосовали 93 депутата, а 2 воздержались.

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