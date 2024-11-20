В Беларуси поменяли правила вывоза мусора. В МинЖКХ рассказали, кому придётся заключать новые договоры

Опубликовано: 20.11.2024 16:50 , Обновлено: 20.11.2024

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что с 1 декабря в Беларуси меняются правила сбора строительного мусора. Согласно новшеству, отходы, которые образовались в процессе ремонта, должны собираться раздельно. Для этого в ведомстве порекомендовали установить контейнеры объёмом от 6 кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

Там добавили, что с 1 декабря 2024 года вывоз строительных отходов будет осуществляться раздельно в рамках установленных тарифов. При этом новые правила не отразятся на увеличении стоимости для жителей Беларуси, заверили в министерстве. Однако вывозить строительные отходы пообещали не всем. Так, новые правила не затронут новостройки, которым ещё нет 3 лет. В Министерстве ЖКХ объяснили:

“Это связано с проведением массовых ремонтов (перепланировок) в новостройках и большого объёма образования строительных отходов, который значительно превышает норматив их образования”.

В связи с этим жильцам новых домов по-прежнему нужно будет заключать отдельные договоры на вывоз такого мусора. Зато им пообещали сделать скидку, ведь из норматива для новосёлов должны вычесть стройотходы.

Какой мусор не подпадает под новые правила?

При этом в норматив образования коммунальных отходов не включили строительные отходы, которые образуются при возведении зданий, их реконструкции, модернизации, сносе, перепланировке и переустройстве. Речь идёт о:

остатках бетонных перекрытий,

стеновых блоках и балках,

остатках фундамента,

застывшем растворе,

битых кирпичах.

[info_b]Такой мусор запрещено размещать на площадках для крупногабаритных отходов. Для его вывоза нужно заказывать отдельную услугу у специализированных организаций.[/info_b]

Как будем платить?

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день плата за обращение с отходами в Беларуси рассчитывается по субсидируемым тарифам. Предельно допустимые ежегодно устанавливаются указом главы государства.

В 2024 году их размер следующий: чуть более 14 рублей в домах, где работает мусоропровод, и около 13,4 рубля в домах, где его нет или он заварен. Ежегодное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги допускается в размере не более 0,5 базовой величины (с 1 января 2025 она увеличится и составит 42 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что в ЖКХ рассказали, как жители многоэтажных домов могут облагородить свои подъезды. Притом речь идёт законных «украшениях», за которые белорусским законодательством не предусмотрен штраф.

Картинам – да, за шторки – штраф? В ЖКХ рассказали, как белорусы могут облагородить подъезды многоэтажек