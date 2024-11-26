Плюс 5-20 копеек. Один белорусский производитель поднял цены на сигареты с 1 декабря. Какие новые марки пообещали?

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Опубликовано: 26.11.2024 16:14 , Обновлено: 26.11.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси обнародовало новые максимальные розничные цены, установленные белорусскими производителями и импортёрами на сигареты с фильтром, которые будут действовать с 1 декабря. Повысить цены на свою продукцию в следующем месяце решил лишь один производитель - компания "Табак-инвест".

Как следует из информации, размещённой на сайте МНС, с 1 декабря подорожают сразу 14 наименований, разновидностей торговой марки “Корона”. В зависимости от вида, повышение цены составит от 5 до 20 копеек :

Корона - подорожает с 3,55 до 3,65 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона голубая с 3,55 до 3,65 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона слим с 3,70 до 3,85 рубля, то есть на 15 копеек,

Корона слим 100 с 3,50 до 3,60 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона голубая слим 100 с 3,50 до 3,60 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона стиль с 3,40 до 3,60 рубля, то есть на 20 копеек,

Корона элит с 3,40 до 3,60 рубля, то есть на 20 копеек,

Корона Super Slims с 3,50 до 3,55 рубля, то есть на 5 копеек,

Корона голубая Super Slims с 3,50 до 3,55 рубля, то есть на 5 копеек,

Корона, 21 сигарета с 3,70 до 3,80 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона голубая, 21 сигарета с 3,70 до 3,80 рубля, то есть на 10 копеек,

Корона, 24 сигареты с 4,19 до 4,24 рубля, то есть на 5 копеек,

Корона голубая, 24 сигареты 4,19 до 4,24 рубля, то есть на 5 копеек,

Корона Menthol Super Slims с 3,50 до 3,55 рубля, то есть на 5 копеек.

Другие белорусские производители о повышении цен на табачные изделия с 1 декабря не заявили.

Между тем, на белорусском рынке должны появиться новые марки сигарет. Так, госпредприятие “Беларусьторг” пообещало с 1 декабря начать ввозить в страну сразу три новые марки:

Dunhill Compact Blue - по 7,40 рубля за пачку,

Dunhill Compact Aroma Red - по 7,50 рубля,

Dunhill Compact Aroma Brown - по 7,50 рубля.

В свою очередь ИООО “АЛИДИ-Вест” расширило свой ассортимент сразу на 29 позиций, причем в списке как уже знакомые белорусам названия, которые ранее выпускали другие белорусские компании, так и некоторые новые виды, например, Rothmans Demi Blue.

[info_b]С полным списком сигарет, представленных на белорусском рынке местными производителями и импортёрами, а также предельными розничными ценами на них, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре стало известно о том, что белорусская компания “Табак-Инвест” лишилась права производить четыре популярные марки сигарет, которые до сих пор выпускались по лицензии японской корпорации JT International и её британской “дочки” Gallaher Group. Лицензионное соглашение было расторгнуто ещё в мае этого года и сейчас компания распродаёт последние остатки известных брендов.

Белорусскую компанию «Табак-Инвест» лишили права производить сигареты четырёх известных марок