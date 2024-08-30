В "Минскстрое" показали «позитивный» декор одной из новых станций Зеленолужской линии метро

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Опубликовано: 30.08.2024 14:42 , Обновлено: 30.08.2024

Один из крупнейших столичных застройщиков — ГПО "Минскстрой" — показал, как идут работы на одной из новых станций Зеленолужской линии метро. По словам строителей, на "Неморшанском саду" уже смонтированы декоративные панно, осталось только заполнить участки на примыканиях к эскалаторам.

“Отделочных работ и облицовочных – по минимуму. Полным ходом идёт пусконаладка оборудования. На входах установлены турникеты, монтируют кабины контролёров: они тоже позитивные – сочно-зелёные. В кассовом зале на стене замерли часы… Ещё немного – и они пойдут, отсчитывая время с момента запуска очередного участка Минской подземки”, — отметили в Telegram-канале организации.

Ранее сообщалось, что ввести в эксплуатацию новый участок третьей линии Минского метро со станциями «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец» планируют до конца текущего года.

Фото: "Минскстрой"

Фото: "Минскстрой"

Фото: "Минскстрой"

Фото: "Минскстрой"

Фото: "Минскстрой"

Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен в скором времени пообещал запустить очередной участок третьей ветки столичной подземки. К запуску готовятся сразу три новых станции, в связи с чем метрополитен объявил массовый набор сотрудников более чем по десятку специальностей. Посмотрели, кого позвали работать в метро, какие зарплаты пообещали и что предложили в рамках гарантированного соцпакета.

Минское метро объявило массовый набор работников на 3 новые станции. Кому пообещали «подъемные»?