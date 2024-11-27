Когда в Беларуси заработают новогодние ярмарки? Минск, Брест и Гомель озвучили даты

Опубликовано: 27.11.2024 21:00 , Обновлено: 27.11.2024

Начальник главного управления торговли и услуг Минского горисполкома Елена Нагорная рассказала, когда в столице заработают новогодние и рождественские ярмарки. По её словам, всё уже "готовится к открытию", которое запланировали на 14 декабря. Основная точка продаж праздничной продукции будет работать до 14 января и разместится у Дворца спорта.

При этом Елена Нагорная добавила, что ярмарки организуют не только в центре Минска, но и в других районах “для комфорта жителей и гостей столицы”. Она заверила, что местные администрации подготовят площадки, которые стартуют на 11 дней позже, 25 декабря. При этом подробную информацию о точках и датах проведения ярмарок пообещали разместить на сайте Мингорисполкома не позднее 15 декабря, передало информагентство “БелТА”.

А когда по всей Беларуси?

В Брестском горисполкоме сообщили, что новогодние ярмарки откроются уже 1 декабря. Так, одна из них развернётся на улице Гоголя (на участке от улицы Советской до улицы Карбышева) и будет работать ежедневно до 31 декабря с 11:00 до 22:00. Свои товары брестчанам и гостям города над Бугом пообещали предложить более 70 продавцов.

“Ярмарка станет продолжительнее. Мы её сделали более развлекательной. Будет больше площадок для детей, площадка с фуд-кортами и фотозоны. По пятницам и субботам можно послушать живую музыку — с 17:00 до 19:00”, — рассказала директор КУП по оказанию услуг “Торговый сервис и потребительский рынок” Наталья Сологуб, передало информагентство “БелТА”.

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Ещё одна точка притяжения — ярмарка на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской. Она тоже откроется 1 декабря, но будет работать до 19 января с 12:00 до 22:00. Здесь, помимо акцента на общепит, пообещали сделать ставку на “шесть или семь аттракционов”, отметила Наталья Сологуб. Ещё одна ярмарка в мини-формате развёрнется на улице Ленинградской в брестском парке Мира. Она будет встречать гостей с 12 декабря по 19 января с 14:00 до 22:00.

Тем временем в Гомеле новогодние ярмарки начнут свою работу 14 декабря. Городские власти пообещали “самые масштабные зимние локации” на площади Ленина и набережной реки Сож. По информации газеты “СБ. Беларусь сегодня”, в Гомеле запланировали ярмарку с фуд-траками, детскими аттракционами и сценическими площадками. Для выступления артистов установят сцену, где в праздничные дни будут проходить концерты и развлекательные программы.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова озвучила “примерные розничные цены” на живые ёлки в этом году. По её словам, в текущем сезоне запланировано проведение 590 ёлочных базаров, где цены на деревья, как и всегда, будут варьироваться от их высоты.

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