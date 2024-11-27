Мингорисполком назвал дату и время, когда зажгут «главную ёлку» Беларуси

Опубликовано: 27.11.2024 12:55 , Обновлено: 27.11.2024

Минский городской исполнительный комитет рассказал, когда в столице зажгут "главную ёлку страны" и "всю иллюминацию". По словам властей, в прошлом году это событие вызвало "большой интерес", поэтому традицию решили продолжить. Так, минчан и гостей города призвали принять участие в "праздничной церемонии".

А состоится эта самая церемония уже совсем скоро, 10 декабря. В Мингорисполкоме рассказали, что ровно в 17:00 на Октябрьской площади засияет “главная ёлка страны”. Кроме того, это даст старт работе всей световой иллюминации в столице, заверили власти.

Когда откроются ёлочные базары?

К слову, дело близится к декабрю, а значит, самое время задуматься о главном символе праздника — новогодней ёлке. Любители искусственных деревьев могут порадовать себя покупкой хоть летом, а вот за живой красавицей люди в основном идут на базар. Ёлочный базар. Так, столица и два областных города — Брест и Витебск — уже определились с датами.

Минск

В столичном лесхозе рассказали, что главный ёлочный базар в Минске начнётся меньше чем через месяц, 16 декабря. Приобрести живую и пахнущую ель можно будет по адресу: улица Багратиона, 70. Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно, до 31 декабря. Помимо главного дерева зимних праздников, здесь будут также продавать сосны и новогодние букеты, [link href=“https://minsknews.by/elochnyj-bazar-v-stolicze-otkroetsya-16-dekabrya/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «Минск-Новости».

Брест

В Бресте торговля развернётся на день позже столицы, 17 декабря. Так, первые ёлочные базары пообещали организовать с 10:00 до 21:00 у входа на рынки по улицам:

Волгоградская,

Московская,

Сябровская,

Кобринская,

Пушкинская,

на площадках по улицам Гоголя и Ленинградской,

на площадках у площади Ленина,

на Партизанском проспекте.

Витебск

В Витебске ёлочные базары развернутся с 16 декабря и будут работать с 8:00 до 20:00 возле трёх рынков: Полоцкого, Смоленского и Южного. Кроме того, торговлю пообещали организовать по следующим адресам:

улица Смоленская, 3/1,

улица Чкалова,

улица Мира, 44,

улица Титова,

улица Воинов-Интернационалистов, 11а,

улица «Правды», 64а,

на перекрёстке улиц Горького и Академика Павлова,

на перекрёстке улиц Смоленской и пр. Фрунзе.

[info_b]По данным информагентства Sputnik, в прошлом году в Беларуси продали около 145 тысяч новогодних елей, сосен и пихт. Средняя цена за символ новогоднего праздника составляла:

16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров,

20 рублей — за дерево высотой 2,1-3 метра.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на предприятии “Минскреклама” показали, как планируют украсить столицу к Новому году. Так, на Октябрьской площади пообещали обустроить усадьбу Деда Мороза, организовать выставку световых ретрооткрыток и настоящий еловый лес. Кроме того, в Минске запланировали установить 27 новогодних деревьев, а также стеклянные тумбы и многое другое.

Ретрооткрытки, 27 ёлок и стеклянные тумбы. В «Минскрекламе» показали, как украсят столицу к Новому году