Госстандарт ужесточил требования к качеству связи белорусских мобильных операторов. Какой должна быть в «зоне уверенного приёма»?

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Опубликовано: 12.11.2024 10:59 , Обновлено: 05.02.2025

Государственный комитет по стандартизации ужесточил требования к качеству мобильной связи, а также мобильного интернета в Беларуси. С 1 декабря мобильные операторы обязаны будут придерживаться единых стандартов передачи информации. Посмотрели, какой должна быть связь в "зоне уверенного приёма сигнала".

Текст изменений требований к качеству связи и методов контроля, утверждённых ещё в августе постановлением Гостсандарта №85, официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 12 ноября.

В документе утверждены новые значения уровня полезных сигналов, определяющих зону уверенного приёма сигнала для сетей мобильных операторов, а также новые технические показатели и параметры качества мобильных услуг.

Например, ведомство чётко прописало процент отказов в соединении, безуспешных вызовов, а также характеристики интернет-соединения:

доля неуспешных вызовов - не более 6%,

доля вызовов, не вписывающихся в нормативы по времени установления соединения - не более 5%,

доля вызовов, закончившихся разъединением из-за сбоев в сети - не более 3%,

доля неуспешных соединений - не более 10%,

доля медленного интернета (не более 400 мс) — до 7%, доля

утерянных при передаче пакетов данных — 3%.

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Время установления телефонного соединения, согласно новым требованиям, не должно превышать 10 секунд, время загрузки веб-страниц - не более 6 секунд, а видео должно начинать воспроизводиться за 10 секунд.

Прописали в постановлении и максимальное время ответа специалиста службы технической поддержки - ваш звонок должны принять максимум за 3 минуты.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси решить проб­лему качества связи планируют в том числе за счёт введения мобильной связи пятого поколения — 5G. Впрочем, точной даты её внедрения в ведомстве пока не называют.

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Тем временем сами белорусы периодически жалуются на плохо работающую мобильную связь и интернет по всей Беларуси, а в рейтинг скорости “домашнего” и мобильного интерната, составленного международной компанией Ookla, Беларусь не смогла обойти страны-соседки страны ни по одному показателю.

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