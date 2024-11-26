Не с понедельника? В Минобразования напомнили, когда у белорусских школьников начнутся зимние каникулы

Опубликовано: 26.11.2024 16:01 , Обновлено: 26.11.2024

На носу декабрь, и в этом месяце белорусских школьников ждут традиционные зимние каникулы. Однако начнутся они не с понедельника, как обычно бывает, а со среды.

В частности, отдыхать учащиеся пойдут 25 декабря. Это среда, но и нерабочий день в стране: католики отмечают Рождество Христово. А вернутся с зимних каникул школьники 8 января, это тоже среда. То есть отдых продлится 14 дней, ровно две недели.

После ребятам предстоит отучиться самую длинную, третью, четверть, которая завершится 22 марта. Впрочем, одну категорию учащихся ждут дополнительные каникулы в феврале. Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о графике школьных вакаций в этом учебном году.

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Также мы сообщали, что Минобразования в сентябре определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

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