Новые правила в обменниках и ЕРИП, подросшие пенсии и ограничения для ИП. Вот что изменится в Беларуси в октябре

Опубликовано: 30.09.2024 06:52 , Обновлено: 30.09.2024

С 1 октября изменится жизнь сотен тысяч белорусов – вступят в силу новые правила работы для индивидуальных предпринимателей, ремесленников и самозанятых. Впрочем, грядущий месяц сулит немалые изменения и тем, кто не относится к этим категориям: нововведения, которые точно отразятся на кошельках белорусов, ждут на каждом шагу – в банках, в обменниках, в магазинах. Рассказываем обо всём по порядку.

Новые правила работы ИП, ремесленников и самозанятых

С 1 октября начнут действовать широко обсуждаемые весь предыдущий год списки разрешённых видов деятельности для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых . Для первых их в перечне более 120, для самозанятых — около 80.

Полный список разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых можно посмотреть на сайте белорусского правительства по ссылке.

С этого же дня регистрацию ИП по видам экономической деятельности, которые не вошли в указанный перечень, прекратят.

Впрочем, действующим предпринимателям, чей вид работ не попал в список, дали своеобразные «переходный период»: до 1 января 2026 года им предстоит определиться с новым статусом — открыть юридическое лицо, переквалифицироваться в ремесленники или самозанятые (если это позволяет вид деятельности) или уйти из бизнеса.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности

[info_b]Согласно официальной информации Белстата, на 1 января 2024 года в Беларуси насчитывалось более 252 тыс. индивидуальных предпринимателей, тогда как годом ранее – на 10 тыс. больше. С какими цифрами Беларусь закончит этот год на фоне столь существенных изменений условий работы, покажет время.[/info_b]

Что касается ремесленников , то в их список разрешённых видов деятельности вошли всего пять пунктов, которые включают в себя “аутентичные, самобытные ремёсла”: бондарство, кузнечное дело, изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества и пряжи. Чтобы начать заниматься ремесленной деятельностью, белорусы должны будут заплатить налог на профессиональный доход (то есть встать на учет в налоговый орган) или ремесленный сбор.

Чем смогут заниматься белорусские ремесленники с 1 октября? Совмин обнародовал список

Кроме того, следует учесть, что с 1 октября на самозанятых начнёт распространяться положения Закона “О защите прав потребителей”. Например, самозанятые должны будут по требованию потребителя предоставлять информацию об условиях хранения и особенностях пользования товаром.

Запрет на европейский секонд-хенд

Впрочем, не только юридические нюансы придётся решать в октябре представителям малого и среднего бизнеса Беларуси. Перекроить привычные условия работы (как минимум – пересмотреть каналы поставок) придётся тем, кто до сих пор занимался продажей секонд-хенда в Беларуси.

Дело в том, что с 1 октября вступят в силу запрет Евросоюза на поставку в Беларусь товаров, бывших в употреблении, включая одежду и обувь. Между тем, по данным Беллегпрома, до сих пор в нашу страну ежегодно ввозили этого товара на сумму порядка 60-80 млн долларов, так что пройти незаметными как для продавцов, так и для покупателей эти изменения точно не смогут.

ЕС запретил поставлять в Беларусь секонд-хенд

Впрочем, в госконцерне выразили надежду на то, что освободившуюся долю рынка возьмут на себя белорусские предприятия легкой промышленности, а сам секонд-хенд “рано или поздно сумеет вновь пробиться к белорусскому покупателю через сторонние рынки”.

«Другой мир способен заместить» — Глава Беллегпрома рассказала, кто придёт на смену секонд-хенду в Беларуси из-за санкций

Контрсанкции Совмина: минус холодильники, чемоданы и подгузники

Тем временем, белорусское правительство не оставляет европейские санкции без ответа. Уже с 15 октября вступит в силу новое постановление Совета министров, которым дополнили список товаров из «недружественных стран», запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

Совмин запретил ввозить в Беларусь чемоданы и холодильники из «недружественных стран». Что ещё исчезнет с прилавков?

На этот раз контрсанкции коснулись крупной бытовой техники, такой так холодильники, морозильники, стиральные машины, детских подгузников и санитарно-технических изделий, сумок и чемоданов, обоев и керамической плитки.

Новые цены на сигареты и старые социальные скидки

Что ещё точно ждёт белорусов в магазинах в октябре? Новые цены на десятки марок сигарет и старые социальные скидки. О повышении цен на свою продукцию с 1 октября заявили четыре белорусских компании. В общей сложности подорожает сразу 41 марка сигарет, причём как премиумных, так и средней ценовой категории. Однако разбежка в повышении цены на разные марки существенная – от 3 до 30 копеек за пачку.

От 3 до 30 копеек. Белорусские компании подняли цены на десятки марок сигарет с 1 октября

[info_b]С подробным перечнем розничных цен на сигареты с фильтром, представленные на белорусском рынке, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам по ссылке.[/info_b]

Что касается социальной скидки, на которую в Беларуси вот уже три года как может рассчитывать «уязвимая часть населения», её действие решили продлить ещё на один квартал. Предыдущее соглашение, заключённое между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и крупными торговыми сетями Беларуси, истекает 30 сентября, однако ведомство договорилось о продлении соглашения – до 1 января 2025 года.

[info_b]Напомним, программа ориентирована на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и малообеспеченных граждан. Им торговые сети, участвующие в программе, предоставляют дополнительную скидку до 10% «на социально значимые товары первой необходимости».[/info_b]

МАРТ продлил 10%-скидку на 29 групп товаров для некоторых белорусов. Где и на чём можно сэкономить?

Новые правила в обменниках, банках и ЕРИП

К изменению привычных правил в октябре следует быть готовым тем, кто пользуется услугами “Единого расчетного и информационного пространства” (ЕРИП), пунктов обмена валют, а также клиентам некоторых белорусских банков.

Так, для пользователей ЕРИП с 1 октября изменятся условия предоставления доступа в личный кабинет. Им необходимо будет перезаключить договор об использовании личного кабинета, а тем, кто этого не сделает, пригрозили их удалить.

[info_b] Для заключения договора с ЕРИП белорусам не придётся куда-то ехать. Как именно перезаключить договор, читайте в нашем материале.[/info_b]

ЕРИП решила поменять условия доступа белорусов в личные кабинеты с 1 октября. Кому пригрозили их закрыть?

А вот тем, кто пожелает сдать в обменном пункте грузинские лари, израильские шекели или монгольские тугрики, с октября, наоборот, придётся побегать. Дело в том, что в этом месяце вступит в силу постановление Нацбанка, которое позволяет обменным пунктам не принимать у клиентов наличную иностранную валюту, «спрос на которую является незначительным».

Нацбанк изменил правила для белорусских обменников. Какую валюту разрешили не принимать?

[info_b]Сейчас в этом списке значатся валюты нескольких десятков стран. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Нацбанка по ссылке.[/info_b]

А вот клиентам «Беларусбанка» с 1 октября придётся больше платить за некоторые услуги в банкоматах. Так, смена PIN-кода в банкоматах и инфокиосках самого «Беларусбанка» обойдётся в 4 рубля, а мини-выписка об операциях — в 60 копеек. Какой будет комиссия за просмотр баланса в банкоматах и инфокиосках других банков, можно узнать из нашего материала ниже.

Увеличение комиссий и блокировка карт. Белорусские банки предупредили о важных изменениях

Повышение пенсий

С 1 октября в Беларуси также проведут перерасчет трудовых пенсий. Согласно президентскому указу, они должны вырасти на 5%. По информации Министерства труда и социальной защиты, средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля. Коснётся повышение всех видов трудовых пенсий:

по возрасту,

за выслугу лет,

по инвалидности,

по случаю потери кормильца.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов. На сколько должны вырасти с 1 октября?

Кстати, 1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей . Многие государственные организации к этому дню приурочили специальные акции. Так, белорусские адвокаты в этот день пообещали бесплатно оказать пожилым людям по всей стране юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права, в том числе, в формате «прямых телефонных линий».

[info_b]Подробную информацию о времени бесплатных консультаций в конкретном регионе Беларуси можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.[/info_b]

А Белпочта в это день пообещалабесплатно доставить в любой уголок страны простые почтовые карточки, с помощью которых можно поздравить с праздником своих пожилых родственников. Об условиях акции Белпочты и местах её проведения можно прочесть по ссылке.