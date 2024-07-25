Нацбанк изменил правила для белорусских обменников. Какую валюту разрешили не принимать?

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Опубликовано: 25.07.2024 09:12 , Обновлено: 25.07.2024

Национальный банк Беларуси изменил инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций. Соответствующее постановление Правления Нацбанка №214 было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 25 июля. Помимо некоторых технических правок, значимых исключительно для самих банков, есть несколько изменений, которые напрямую коснутся белорусов. В частности, в инструкции появилось положение, позволяющее обменным пунктам не принимать у клиентов наличную иностранную валюту в отдельных случаях.

Так, обменникам разрешили не покупать иностранную валюту, “спрос на которую является незначительным”. Официальный курс белорусского рубля по отношению к таким валютам Нацбанк устанавливает не ежедневно, а ежемесячно, отдельным постановлением. Сейчас в этом списке несколько десятков иностранных валют, таких как грузинский лари, новый израильский шекель, монгольский тугрик, индийская рупия и многие другие.

Отказать в покупке всех этих валют белорусские обменники законно смогут уже этой осенью - нынешнее постановление Нацбанка вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

В числе прочих нововведений, которые точно заметят клиенты белорусских банков - новые требования к информации о курсах валют в обменниках. В новом документе чётко прописали, что банки имеют право указывать курс на специальном электронном табло, на которые многие белорусские банки перешли уже давно. Однако, теперь в инструкции чётко прописано, что указанные на табло курсы должны строго соответствовать курсам, указанным на информационных стендах в обменном пункте.

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Кроме того, в документе дополнительно расписали правила обмена валют с помощью платежных инструментов, в том числе, в мобильном приложении банка. В этом случае банкам запрещено взимать комиссию за проведение валютно-обменных операций, а также чётко озвучивать курс, по которому будет проводиться валютно-обменная операция.

В этой инструкции также прописали, что если в результате сбоя терминала или другого инструмента курс не будет указан, клиент вправе потребовать от банка отменить операцию или возместить разницу, между списанной суммой и той, которую должны были списать по установленному курсу.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале года белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработали с 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.

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