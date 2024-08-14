ЕС запретил поставлять в Беларусь секонд-хенд

Опубликовано: 14.08.2024 12:58 , Обновлено: 14.08.2024

Евросоюз в последнем пакете санкций ввел запрет на поставку в Беларусь товаров, бывших в употреблении, то есть, секонд-хенд. На это обратили внимание в телеграм-канале "Глас МИДа" 14 августа.

Речь идет о регламенте ЕС №2024/1865, в котором 265 страниц. Раньше документ касался только юридических лиц, однако с 29 июня 2024 года его распространили и на обычных людей.

В нем — несколько списков с сотнями товаров, запрещенных как на ввоз в страну, так и на вывоз из нее.

Так, в регламенте сказано, что запрещено ввозить в Беларусь одежду и прочие изделия, бывшие в употреблении. То есть, речь, вероятно, идет о товарах для секонд-хендов.

В частности, в одном из списков значится: “одежда и принадлежности к одежде, бывшие в употреблении, одеяла и дорожные пледы, домашнее белье и предметы для внутренней отделки из всех видов текстильных материалов, включая все виды обуви и головных уборов, имеющие признаки заметного износа и представленные навалом или в тюках, мешках или аналогичных упаковках (кроме ковров, других напольных покрытий и гобеленов)”.

В телеграм-канале “Глас МИДа”считают, что в этом решении “снова отчетливо виден цинизм брюссельских чиновников”.

“По сути Евросоюз, декларирующий приверженность “социальным принципам” санкций, применяет ограничения на социально-значимые товары, которые пользуются спросом, прежде всего, у малообеспеченных граждан⁉️ Так что не должно быть никаких иллюзий”, — заявили там.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомеле в шесть утра перед одним магазином выстроилась огромная очередь. Там стояла преимущественно молодежь и подростки. Оказалось, они ждут открытия секонд-хенда. Судя по всему (но не факт), такой ажиотаж вызван возможностью найти в магазине после нового привоза какую-либо брендовую или хорошую вещь и продать ее потом по более высокой цене.

«Деньги поднимают хорошие» — В Гомеле заметили очередь в 6 утра перед магазином. За чем стояли?