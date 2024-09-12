Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов. На сколько должны вырасти с 1 октября?
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 сентября указ № 357 "О повышении пенсий". Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий в стране с 1 октября 2024 года.
Согласно указу, пенсии должны вырасти на 5% . По информации Министерства труда и социальной защиты Беларуси, повысятся все виды трудовых пенсий:
- по возрасту,
- за выслугу лет,
- по инвалидности,
- по случаю потери кормильца.
По предварительной оценке ведомства, средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля. Если так и произойдет, то годовое увеличение (октябрь 2024-го в сравнении с октябрем 2023-го) будет +115 рублей (+15,6%), рассказали в Минтруда.
Там дополнили, что размер увеличения (видимо, в рублях) трудовой пенсии у каждого ее получателя будет свой в зависимости от:
- продолжительности стажа,
- величины заработка, которую учли при подсчете пенсии,
- установленных доплат к основной пенсии.
В Минтруда предложили повысить некоторым белорусам пенсию на сумму до 270 рублей. Кому повезет?
[info_b]С текстом указа Лукашенко можно ознакомиться здесь. [/info_b]
В пресс-службе главы государства также рассказали, что на выплату пенсий в октябре должны направить около 2 млрд рублей, из которых 95 млн - это дополнительные расходы на повышение. По информации Минтруда, трудовую пенсию в Беларуси получает свыше 2,3 млн человек.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минтруда Беларуси перечислили четыре периода, которые не включаются в страховой стаж при назначении трудовой пенсии по возрасту. К примеру, не засчитают в страховой стаж период обучения на дневном отделении в учреждении образования.
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Также мы писали, что в конце августа Министерство связи и информатизации и Минтруда Беларуси изменили действующую инструкцию о порядке выплаты пенсий, пособий и других соцвыплат. Теперь, чтобы получить положенную по закону выплату, некоторым белорусам придется брать дополнительную справку, а другие пенсионеры и льготники смогут получить свои выплаты досрочно.
Минсвязи и Минтруда изменили условия выплаты пенсий для некоторых белорусов. Кому придётся брать допсправку?