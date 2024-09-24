«Другой мир способен заместить» - Глава Беллегпрома рассказала, кто придёт на смену секонд-хенду в Беларуси из-за санкций

Опубликовано: 24.09.2024 09:30 , Обновлено: 24.09.2024

Председатель Беллегпрома Татьяна Лугина рассказала, кто должен придти на смену секонд-хенду, который Евросоюз запретил поставлять в Беларуси с 1 октября этого года. Она выразила уверенность в том, что в условиях санкций "грамотный руководитель увидит в этом возможность" и сумеет занять освободившуюся нишу.

По словам главы Беллегпрома, секонд-хенд “оказывал определенное влияние на белорусский потребительский рынок”: до сих пор в Беларусь ежегодно ввозили этого товара на сумму порядка 60-80 млн долларов и лишь малая часть из этого шла на реэкспорт (на сумму около 10 млн долларов), сообщило госагентство БЕЛТА.

“Мы научились жить с этим, но европейцы дошли до того, что сами ввели санкционные ограничения, запретив ввоз данной категории товара в нашу страну”, - посетовала Лугина, выразив надежду на то, что освободившуюся долю рынка возьмут на себя белорусские предприятия легпрома.

Впрочем, Лугина не исключила, что на смену европейскому секонд-хенду придёт такой же товар из других стран. По её словам, этот вид товара “рано или поздно сумеет вновь пробиться к белорусскому покупателю через сторонние рынки”, поскольку экономические вопросы “решаются невзирая на санкции” .

“Я убеждена, что другой мир способен заместить тот ассортимент продукции, который ввозился из европейских стран под категорией товаров секонд-хенд”, - заявила глава Беллегпрома.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Евросоюз в летнем пакете санкций ввел запрет на поставку в Беларусь товаров, бывших в употреблении, то есть, секонд-хенд. Его прописали в регламенте ЕС №2024/1865 и вступить в силу он должен 1 октября этого года.

ЕС запретил поставлять в Беларусь секонд-хенд

В Telegram-канале «Глас МИДа», связанном с белорусским внешнеполитическим ведомством, комментируя запрет, обвинили европейских чиновников в “цинизме”, заявив, что эти санкции бьют, в первую очередь, по малообеспеченным гражданам.

«Есть план открытий магазинов» — «Беллегпром» пообещал «закрыть потребности» белорусов после запрета ЕС на ввоз секонд-хенда