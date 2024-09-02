Чем смогут заниматься белорусские ремесленники с 1 октября? Совмин обнародовал список

Опубликовано: 02.09.2024 15:42 , Обновлено: 02.09.2024

Правительство Беларуси определило список видов деятельности, по которым с 1 октября можно регистрироваться в качестве ремесленника. В него вошли пять пунктов, которые включают в себя "аутентичные, самобытные ремёсла": бондарство, кузнечное дело, изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества и пряжи.

В пресс-службе Совета министров уточнили, что те виды, которые не вошли в список (например, изготовление свадебных аксессуаров, свечей и мыла) физлицо сможет осуществлять только в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. При этом заниматься ремесленничеством можно будет при уплате налога на профдоход или ремесленного сбора.

В самый обширный пункт, состоящий из изготовления и ремонта различных изделий, вошло создание печных изразцов, гужевых повозок, национальных музыкальных инструментов, шорно-седельных изделий, кухонного инвентаря, а также бисероплетение и много другое. Что касается художественной обработки и росписи, то правительство разрешило ремесленникам работать с деревом, камнем, костями, кожей, рогами, металлом, жестью, стеклом, керамикой и фанерой.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал Указ № 328 “Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности”. Среди прочего он включает положение, которое определяет нюансы продажи изготовленных ремесленниками товаров, налогообложения и не только.

Лукашенко утвердил положение о ремесленниках и налогах для них. Что запретил использовать в работе?