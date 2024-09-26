МАРТ продлил 10%-скидку на 29 групп товаров для некоторых белорусов. Где и на чём можно сэкономить?

Опубликовано: 26.09.2024 20:19 , Обновлено: 26.09.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси продлили действие социальных скидок для уязвимой части населения. Так, воспользоваться льготами можно до 1 января 2025 года. Напомним, программа действует уже третий год и позволяет сэкономить на продуктах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным жителям Республики.

Как и прежде, скидка на социально значимые товары первой необходимости охватывает 29 групп (к ним, например, относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.), которые можно приобрести с выгодой до 10%.

При этом программа касается многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных белорусов — тех, чей уровень дохода не достигает бюджета прожиточного минимума (на сегодняшний день это 433 рубля).

[info_b] Напомним, изначально соглашение о социальных скидках в торговле заключили в январе 2022 года, постоянно его продлевая. В связи с тем, что срок действия очередного договора истекает, в МАРТ снова решили его продлить, на этот раз до 1 января 2025 года. [/info_b]

«За период своего действия соглашение демонстрирует востребованность у населения. Участниками активировано более 2 миллионов социальных карт, которые дали возможность приобрести товар со скидкой. Мы сохраняем тот же пакет — 29 товарных групп», — отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Как получить скидку?

Для того, чтобы получить скидку до 10% на продукты, нужно оформить специальную бонусную карту. Для этого необходимо принести в магазин паспорт и документ, который подтверждает, что человеку полагается льгота, например, пенсионное удостоверение. После этого покупателю предстоит заполнить анкету и получить саму карту. О том, что её активировали, белорус узнает благодаря SMS-сообщению.

В каких торговых сетях она действует?

«Евроопт»; “Белмаркет»; «Гиппо»; «Соседи»; «Санта»; «Доброном»; «АЛМИ»; «Корона»; Green; ProStore; «ДорОрс»; «Дионис»; магазины Белкоопсоюза; «Хит».

Ранее Telegraf.news писал, что глава МАРТ Алексей Богданов анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси. Разработать её пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, “который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа”.

Глава МАРТ пообещал белорусам новую систему регулирования цен «без жестких мер». Когда заработает?