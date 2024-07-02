Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности

Опубликовано: 02.07.2024 14:41 , Обновлено: 02.07.2024

В понедельник, 1 июля, премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о перечне разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых. Во вторник, 2 июля, его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале страны. Напомним, документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Согласно постановлению Совета министров №457 “О видах индивидуальной предпринимательской деятельности” от 28 июня 2024 года, за ИП, как и ожидалось, остались наиболее распространённые направления: розничная торговля, услуги общепита, ремонт автомобилей и мотоциклов. В списке также значатся грузовые и пассажирские перевозки, фото- и видеосъёмка, организация конференций и выставок, производство кондитерской и хлебобулочной продукции, большинство строительных работ и пр.

Кроме того, белорусские власти разрешили предпринимателям заниматься некоторыми видами деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства (например, выращиванием зерновых, бобовых и семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, табака, разведением некоторых видов животных). Также в список вошла сфера информации и связи (деятельность по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, компьютерное программирование), сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха и др.

[info_b]Полный список разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых можно посмотреть на сайте белорусского правительства, то есть здесь.[/info_b]

Что касается самозанятых, в перечень вошли более 80 видов разрешённой для регистрации деятельности. В том числе аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее), видеосъёмка, видеомонтаж, восстановление компьютеров, ноутбуков, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, выпас скота, кошение трав и пр.

Также самозанятые могу выполнять по заказам потребителей заготовку дровяной древесины, кладку (ремонт) печей и каминов, малярные, стекольные, штукатурные, столярные и плотницкие работы, очистку и покраску кровли, покраску ограждений и хозяйственных построек, установку (монтаж) потолков и т.д.

Напомним, с 1 октября 2024 года регистрация ИП по видам экономической деятельности, которые не вошли в перечень, осуществляться не будет. Всем действующим предпринимателям, чей вид работ не включили в список, до 1 января 2026 года нужно определиться с новым статусом — стать юрлицом, ремесленником или самозанятым.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве экономики Беларуси подсчитали, сколько тысяч индивидуальных предпринимателей коснётся новый закон, обязывающий некоторых ИП перейти в юридические лица к концу 2025 года или закрыть бизнес. Ориентировочную цифру озвучил заместитель министра экономики Владимир Наумович, выступая в Национальном пресс-центре.

В Минэкономики подсчитали, сколько тысяч ИП затронет реформа системы предпринимательства в Беларуси