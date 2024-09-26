От 3 до 30 копеек. Белорусские компании подняли цены на десятки марок сигарет с 1 октября

Опубликовано: 26.09.2024 21:58 , Обновлено: 26.09.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси 26 сентября обновило информацию по максимальным розничным ценам на сигареты с фильтром. Исходя из данных ведомства, с 1 октября в стране увеличатся цены на 41 марку сигарет от четырёх белорусских компаний.

О подорожании сигарет заявили в Гродненской табачной фабрике «Неман», в «Табак-инвест» и в «Сентони ПРО». В среднем цены на сигареты от этих производителей вырастут от 3 до 30 копеек.

Вот как подорожала их продукция:

Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure — 5,7 рубля (было 5,5 рубля, +20 копеек),

рубля (было 5,5 рубля, +20 копеек), Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — 5,8 рубля (было 5,5 рубля, +30 копеек),

рубля (было 5,5 рубля, +30 копеек), Pall Mall Nano Fresh и Pall Mall Nano Fusion — 5,9 рубля (было 5,6 рубля, +30 копеек),

рубля (было 5,6 рубля, +30 копеек), Kent Nano Silver и Kent Nano White — 7 рублей (было 6,85 рубля, +15 копеек),

рублей (было 6,85 рубля, +15 копеек), Kent Navy Blue и Kent Silver — 7,2 рубля (было 7 рублей, +20 копеек),

рубля (было 7 рублей, +20 копеек), Rothmans of London Blue — 5,7 рубля (было 5,5 рубля, +20 копеек).

Кроме того, «Табак-инвест» также увеличил цены на:

Корона и Корона голубая — 3,55 рубля (было 3,5 рубля, +5 копеек),

рубля (было 3,5 рубля, +5 копеек), Корона, 21 сигарета — 3,7 рубля (было 3,67 рубля, +3 копейки),

рубля (было 3,67 рубля, +3 копейки), Lucky Strike Original и Lucky Strike Compact Blue — 5,9 рубля (было 5,6 рубля, +30 копеек).

Плюс 15 копеек. Два белорусских производителя подняли цены на сигареты с 1 сентября. Какие новые марки предложат?

[info_b]С подробным перечнем цен на разные марки сигарет можно ознакомиться в документе МНС на его сайте.[/info_b]

Изменились цены на сигареты и от «Сентони ПРО»:

Pall Mall Nano Aroma Red и Pall Mall Nano Aroma Brown — 6 рублей (было 5,7 рубля, +30 копеек),

рублей (было 5,7 рубля, +30 копеек), Lucky Strike Aroma Yellow и Lucky Strike Aroma Violet — 6,2 рубля (было 5,9 рубля, +30 копеек),

рубля (было 5,9 рубля, +30 копеек), Kent Nano Feel и Kent Nano Aroma Red — 7,1 рубля (было 6,95 рубля, +15 копеек).

Также о подорожании своей продукции заявили в «АЛИДИ-Вест». Так, согласно данным МНС Беларуси, на 20 копеек подорожали сигареты Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple (было 5,6 рубля, стало 5,8 рубля).

Кроме того на 30 копеек подорожали сигареты Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic (было 5,8 рубля, стало 6,1 рубля).

Цена сигарет с фильтром от “Интер Тобакко” осталась без изменений.

Ранее Telegraf.news сообщал, что с 1 августа в перечне производителей табачной продукции МНС появился новый производитель — «АЛИДИ-Вест». Это иностранное общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Минске еще в 2011 году, а в марте 2024 года оно получило лицензию на производство в том числе табачных изделий.

МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. А какой новый производитель табачных изделий появился?