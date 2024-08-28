Совмин запретил ввозить в Беларусь чемоданы и холодильники из "недружественных стран". Что ещё исчезнет с прилавков?
В среду вечером, 28 августа, Совет министров Беларуси дополнил список товаров из западных стран, которые запрещены к ввозу и реализации на территории нашей страны. Напомним, предыдущий раз это делали не так давно, 8 августа. Соответствующее постановление с новым перечнем подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
В пресс-службе правительства сообщили, что список товаров из “недружественных стран”, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси, дополнили следующими позициями:
- полиэтилен высокого давления;
- шины;
- плиты OSB;
- фанера;
- столярные и плотницкие изделия;
- бумага и санитарно-гигиенические изделия;
- бумага и картон (в том числе гофрированные);
- стекловолокно, включая стекловату.
“Подписанное постановление — ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь”, — заявили в пресс-службе правительства. Там добавили, что данные меры вступят в силу 15 октября 2024 года.
Кроме того, список дополнили некоторые товары из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, среди которых:
- сумки и чемоданы;
- обои;
- керамическая плитка;
- санитарно-технические изделия;
- холодильники и морозильники;
- стиральные машины;
- подгузники и пелёнки.
Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров 8 августа в очередной раз пополнил список контрсанкционных товаров из западных стран, которые в Беларуси признали “недружественными”. Так, в новый перечень вошли макароны, цемент, азотные удобрения, пластмассовая посуда и др.
Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?