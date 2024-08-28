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Совмин запретил ввозить в Беларусь чемоданы и холодильники из "недружественных стран". Что ещё исчезнет с прилавков?

Совмин запретил ввозить в Беларусь чемоданы и холодильники из "недружественных стран". Что ещё исчезнет с прилавков?
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В среду вечером, 28 августа, Совет министров Беларуси дополнил список товаров из западных стран, которые запрещены к ввозу и реализации на территории нашей страны. Напомним, предыдущий раз это делали не так давно, 8 августа. Соответствующее постановление с новым перечнем подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В пресс-службе правительства сообщили, что список товаров из “недружественных стран”, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси, дополнили следующими позициями:

  • полиэтилен высокого давления;
  • шины;
  • плиты OSB;
  • фанера;
  • столярные и плотницкие изделия;
  • бумага и санитарно-гигиенические изделия;
  • бумага и картон (в том числе гофрированные);
  • стекловолокно, включая стекловату.

“Подписанное постановление — ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь”, — заявили в пресс-службе правительства. Там добавили, что данные меры вступят в силу 15 октября 2024 года.

Кроме того, список дополнили некоторые товары из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, среди которых:

  • сумки и чемоданы;
  • обои;
  • керамическая плитка;
  • санитарно-технические изделия;
  • холодильники и морозильники;
  • стиральные машины;
  • подгузники и пелёнки.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров 8 августа в очередной раз пополнил список контрсанкционных товаров из западных стран, которые в Беларуси признали “недружественными”. Так, в новый перечень вошли макароны, цемент, азотные удобрения, пластмассовая посуда и др.

Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?

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