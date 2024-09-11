ЕРИП решила поменять условия доступа белорусов в личные кабинеты с 1 октября. Кому пригрозили их закрыть?

Опубликовано: 11.09.2024 11:09 , Обновлено: 11.09.2024

Небанковская кредитно-финансовая организация (НКФО) "Единое расчетное и информационное пространство" (ЕРИП) предупредила белорусов об изменении условий предоставления личного кабинета физическим лицам с 1 октября. Пользователям предложили перезаключить договор об использовании личного кабинета, а тем, кто этого не сделает, пригрозили их удалить.

Как пояснили в ЕРИП, ранее все пользователи личных кабинетов обязаны были давать официальное согласие на обработку персональных данных, которое действовало в течение 5 лет. С 1 октября вместо него владельцы личного кабинета обязаны будут подписать “договор об использовании личного кабинета ЕРИП”, который заключается лишь на 3 года. Принятие этой оферты будет автоматически означать согласие на обработку персональных данных.

Для заключения договора с ЕРИП белорусам не придётся куда-то ехать - достаточно будет поставить отметку в электронном виде в специальном поле на сайте личного кабинета ЕРИП.

Клиентам, зарегистрированным ранее, в ЕРИП дали время на подписание нового договора - до 31 июля 2025 года. Личные кабинеты тех, кто не сделает этого до указанного срока, в ЕРИП пообещали удалить 1 августа 2025 года.

Всех клиентов ЕРИП организация пообещала дополнительно проинформировать о нововведениях, разослав подробную информацию на электронную почту, указанную при регистрации. По сути, чтобы продолжить пользоваться сервисом на условиях нового договора, белорусам достаточно будет войти в личный кабинет не позднее 31 июля 2025 года и проставить одну дополнительную галочку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале года правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации ЕРИП. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.

Нацбанк изменил полномочия ЕРИП. Какие банковские операции исключил?