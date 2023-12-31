Кто-то на Луну, кто-то на войну. Что ожидают от 2024 года в разных странах?

Опубликовано: 01.01.2024 00:02 , Обновлено: 04.07.2024

Как и мы у себя в Беларуси, люди во всем мире ждут от нового 2024 года только хорошего. Но в разных странах разный уровень забот – где-то собираются полетать на такси и даже выше – на Луну, а где-то размышляют, призывать ли на войну женщин. Собрали обещания, ожидания и предсказания на будущий год по некоторым странам.

США

Главным политическим событием будущего года в США станут, конечно, выборы главы государства. Эти будут юбилейными, 60-ми. Действующий президент Джо Байден, член Демократической партии, баллотируется на переизбрание, а бывший президент Дональд Трамп, республиканец, хочет вернуться в Белый дом. Свои кандидатуры заявили еще несколько кандидатов от разных партий, но все понимают, кто главные претенденты.

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В США в 2024 году по прогнозам местных экономистов-аналитиков ВВП может вырасти на примерно 2-3% по сравнению с предыдущим годом. А инфляцию намереваются сохранить на 2-процентном уровне. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует увеличение занятости на 2,4 млн. рабочих мест и рост потребительских расходов на 3,8%.

Ожидают и рост заработных плат, в среднем – на 2-3%. Сегодня средняя зарплата в США – около 55000 долларов в год, и она, соответственно, может увеличиться до 56-57 тысяч.

Администрация Байдена предложила инфраструктурный план стоимостью 1,2 триллиона долларов на восемь лет. По этому плану деньги должны направить на модернизацию транспорта, энергосистем и улучшение широкополосного доступа в интернет. И еще 2,3 триллиона за 10 лет собрались инвестировать в чистую энергию – чтобы отказаться, в конце концов, от нефти, угля и природного газа. А именно от вредных выбросов в атмосферу.

Опросы, проведенные Исследовательским центром Pew, показывают, что 64% американцев считают проблемы расового неравенства самыми главными в стране.

По информации из Белого Дома, США на 2024 год выделили 20 млрд. долларов на усиление мер кибербезопасности и защиту от киберугроз критически важной инфраструктуры.

На 2024 год американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила набор участников клинических испытаний по вживлению чипа в мозг людям с параличом. В Neuralink заявили, что такая операция призвана позволить людям с параличом управлять внешними устройствами силой мысли.

В 2024 году стартап Humane анонсировал выпуск в широкую продажу устройства AI Pin. Оно крепится на одежду с помощью магнита. Несмотря на отсутствие дисплея, предлагает целый ряд функций – голосовые сообщения и звонки, фото- и видеосъемку, перевод текста в реальном времени и ответы на вопросы. При желании ответы можно проецировать прямо на ладонь с помощью специального лазера.

В новом году, по информации Института миграционной политики, ожидают реформы в области иммиграции. Тут пока без подробностей.

Ну и, конечно, новый полет американцев на Луну. Он намечен на ноябрь 2024 года. Полет вокруг Луны должен занять десять дней. Четыре астронавта – трое мужчин и одна женщина – проверят действие технологий, необходимых для жизни и работы в дальнем космосе. Если все получится, это будет самый дальний полет с участием человека в истории космонавтики: участники миссии удалятся от Земли на расстояние 370 тыс. км.

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Великобритания

В Великобритании в будущем году ожидают рост безработицы «из-за масштабного проникновения в жизнь искусственного интеллекта». Источник rli.uk.com в этом не сомневается и приводит пример: в розничной торговле с 2019 года 20 процентов работников уже заменила различная робототехника.

Британское правительство намерено увеличить штрафы работодателям, если выяснится, что у них есть нелегальные работники. До сих пор штраф был 15000 фунтов за каждого нелегала, думают повысить до 45000.

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Объемы строительства в 2024 году в Великобритании правительство планирует увеличить на 12 процентов. Если так случится, то это будет прорывом – с времен пандемийного спада ни разу и до 10 процентов не добирались.

В будущем году в Великобритании намереваются удвоить количество точек быстрой зарядки электромобилей. По информации edie.net, сейчас их 2189.

С сентября 2024 года работающие родители, у которых есть дети от 9-месячного возраста до начальной школы, еженедельно будут получать от государства компенсацию за 15 часов пребывания их малышей в дошкольных учреждениях, сообщил портал gov.uk. А с сентября 2025 года эту помощь думают увеличить до 30 часов.

В аэропортах Великобритании хотят значительно ослабить ограничения на количество жидкости в ручной клади. Сейчас на борт можно пронести 100 мл, обещают увеличить до двух литров.

Продажи продуктов питания в Великобритании, как ожидают, в 2024 году достигнут 24 миллиардов фунтов стерлингов. Пока – для сравнения – полной информации за 2023 год нет, но в начале декабря консалтинговая компания Kantar приводила прогнозы – чуть больше 13 миллиардов.

Консорциум Advanced Mobility Ecosystem уже проводит первоначальные испытательные полеты для своей службы летающего такси на частных аэродромах между аэропортами Хитроу и Бристоль. Вероятность того, что такое сообщение будет открыто в 2024 году, оценили в 65 процентов.

Еще в планах – открыть в 2024 году «британский Диснейленд». По проекту на площади в 135 футбольных полей, помимо огромного аквапарка, будут отели, рестораны, магазины, кинотеатры и ночные клубы.

Важное намерение: Великобритания в будущем году собралась полностью отказаться от угля для выработки электроэнергии. Прежние планы были – на 2025 год.

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Германия

С 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, в десяти городах, пройдет 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Примечательно, что в 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ, и после объединения Германия еще не принимала Евро. Хотя, в 2006 году проводила Чемпионат мира.

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Немецкое правительство ожидает в 2024 году рост экономики страны на 1,3%.

Объемы строительства, по мнению портала Economy-finance.ec, в 2024 году возрастут. Этому будет способствовать высокий спрос на жилье, в том числе по причине большого количества прибывших в страну.

Аналитики ожидают, что уровень безработицы в Германии слегка увеличится: с 3% в 2023-м до 3,2% в будущем году.

Deutsche Bundesbank спрогнозировал, что рынок труда будет расширяться, а заработные платы – расти. По данным издания, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата в Германии была на 6,1% выше, чем годом ранее, а в целом в 2023 году составила 3595 евро в месяц. По прогнозу консалтинговой компании «Кинбаум», в 2024 году оплата труда в Германии вырастет минимум на 5 процентов.

Несколько немецких компаний выразили желание иметь свой частный космодром! Позволят им или нет – это будут решать на уровне правительства в 2024 году.

Quantumrun прогнозирует, что Германия в 2024 году увеличит свои оборонные расходы, они могут составить 60 миллиардов евро (почти на 10 миллиардов больше, чем в 2023-м). Примечательно, что с 2014 года военный бюджет Германии вырос уже почти на 80%.

Также Quantumrun предсказывает, что Германия в будущем году установит цену на выбросы углекислого газа из транспорта и отопительных зданий на уровне 45 евро за тонну. Сейчас – 30 евро.

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В 2024 году в Германии намереваются усилить меры кибербезопасности. В 2023 году кибератаки стали причиной почти 70% финансового ущерба немецких компаний!

Не только в Великобритании собираются таксовать по воздуху. Немецкий стартап Volocopter объявил, что запустит воздушное такси VoloCity в Париже летом 2024 года – к Олимпийским играм. VoloCity собирается перевозить гостей французской столицы по трем маршрутам, соединяющим аэропорты, вертолетные площадки и вертодромы, а также по двум туристическим. К слову, до конца будущего года Volocopter планирует запустить маршруты воздушного такси также в Сингапуре, Риме и проектируемом городе Неом в Саудовской Аравии.

Франция

Главное событие будущего года и для Франции, и для всего спортивного мира, конечно – летние Олимпийские игры в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов, сборная беженцев и индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр правительство Франции рассматривает возможность привлечь национальную армию для обеспечения безопасности мероприятий.

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Французское правительство очень надеется, что экономика страны наконец полностью восстановится в 2024 году после долгого ковидного спада. Европейская комиссия, впрочем, прогнозирует реальный рост ВВП Франции всего на 1-1,2%. Инфляция, как надеются, во Франции, снизится до 3,0% в 2024 году по сравнению с 5,8% в 2023-м.

Безработица во Франции одна из самых высоких в Европе – 7,4% по данным 2023-го. И надежды на 2024-й не ахти – главное, чтобы не выросла.

В конце 2023 года средняя заработная плата в стране составляла около 3,5 тысяч евро в месяц. Согласно прогнозам koronapay.com, в 2024 году ожидают, что рост зарплаты во Франции составит 1,6%.

Автомобильные компании Renault и Peugeot намереваются ввести новые модели – Renault Rafale и Peugeot 3008 III. По информации autojournal.fr, Renault Rafale будет стоит от 47000 евро, а Peugeot 3008 III – от 37500 евро.

В 2024 году во Франции планируют ввести запрет на курение на пляжах и в парках.

Проблема клопов, о которой много писали в 2023 году, как оказалось, переносится на будущий год. И ее собрались решать очень быстро, чтобы до Олимпиады ничего такого не допрыгало.

Украина

Экономика Украины, которая переживает не лучшие времена, может выдержать следующие несколько месяцев, пока не поступит иностранная помощь, считает Reuters. Но 2024 год, вероятно, будет сложнее, чем этот, и Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.

В следующем году Украина надеется покрыть бюджетный дефицит в 43 миллиарда долларов преимущественно за счет иностранной финансовой помощи, включая 18,5 миллиарда евро от Евросоюза и более 8 миллиардов долларов из пакета США. Однако оба пакета помощи пока заблокированы – республиканцами в Конгрессе США и Венгрией в Европейском союзе.

Новость Телеграф

Несмотря на военные действия, которые требуют большого финансирования, реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличится приблизительно на 5%. Инфляция по состоянию на ноябрь составляла 5,1% в годовом измерении. Такие цифры привел Институт экономических исследований и политических консультаций. Аналогичную картину аналитики рисуют и на 2024 год. Основными факторами экономического роста называют «высокую адаптивность украинского бизнеса к сложным условиям военного времени, бесперебойные поставки электроэнергии для экономики со стороны энергетического сектора, высокий урожай в аграрном секторе и стабильную внутреннюю макроэкономическую среду».

По мнению аналитиков портала «Зеркало недели», инфляция снижалась в течение года, бесперебойно работала банковская система и стабильно функционировал валютный рынок – притом, что НБУ отошел от политики жесткой привязки гривны к доллару США и перешел к политике управляемой гибкости курса национальной валюты.

Бюджетом-2024 в Украине предусмотрен рост прожиточного минимума. Следовательно, увеличится и минимальная пенсия. С 1 января 2024 года она составит 2361 гривну (около 63 долларов). Пока минимальная пенсия – 2093 гривны (около 56 долларов). Максимальная пенсионная выплата тоже возрастет – до 23610 гривен (около 629 долларов). Средняя же пенсия в Украине, по прогнозам правительства, в новом году будет примерно 6 тысяч гривен (около 160 долларов). Это почти на 700 гривен (на 18,5 долларов) больше, чем в 2023-м.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона цены на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений. Цена газа для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 7,96 гривны (0,2 доллара) за кубометр. За электроэнергию зимой украинцы будут по-прежнему платить 2,64 гривны (0,07 доллара) за киловатт-час. Тариф для населения на горячую воду сейчас (в течение действия военного положения и 6 месяцев после месяца, в котором оно будет остановлено) пониженный – 97,89 гривен (2,61 доллара) за 1 м³.

В 2024 году, вероятно, будут введены изменения, которые могут закрыть законодательные бреши для уклоняющихся от призыва. Среди таких изменений – внедрение электронного реестра призывников.

Военное руководство попросило у президента мобилизовать в 2024 году еще 450-500 тысяч военнообязанных. «Это очень серьезная цифра, – ответил Зеленский. – Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это».

По его словам, на одного военного необходимо иметь шесть налогоплательщиков. «Поэтому сначала нужно думать о том, как обеспечить военного, а не просто набирать людей».

Зеленский рассказал, что готов поддержать предложенную депутатами мобилизацию мужчин от 25 лет (сейчас – от 27-ми), но не мобилизацию женщин. «Женщин – нет, не подпишу», – категорически заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не изменит стратегию ведения боевых действий. Потому что «она закреплена в Конституции». «Это – все наши территории. Что касается тактики – она может быть изменена после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году», – сказал он.

Президент Украины добавил, что даже если Силы обороны страны дойдут до границ 1991 года – «это не будет гарантировать завершение войны».

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Россия

С 15 по 17 марта в стране пройдут выборы президента. Он будет избран на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

Экономика России в 2024 году и далее будет расти быстрыми темпами, около 2,2-2,3 процента годовых. Такой прогноз представили в материалах к проекту федерального бюджета РФ, сообщила ТАСС. В то же время в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) написали, что наоборот –экономический рост замедлится почти втрое: примерно до 1%. АКРА ожидает инфляцию в России в 2024 году около 6%.

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С 1 января в РФ вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Переход на новые правила будет одномоментным, без поэтапного увеличения призывного возраста, сообщила Lenta.ru.

Пенсионный возраст увеличат на 3 года. В 2024 году на пенсию выйдут: женщины 1966 года рождения – те, кому исполнится 58 лет; мужчины 1961 года рождения – те, кому исполнится 63 года.

С начала 2024 года пенсии проиндексируют на 7,5 процента, сообщили в правительстве. Средняя пенсия россиян составит 23405 рублей (чуть больше 255 долларов).

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России тоже пообещали увеличить – на 18,5 процента, до 19242 рублей (210 долларов). А прожиточный минимум на душу населения в 2024 году – до 15453 рублей (около 169 долларов).

В большинстве российских регионах стоимость техосмотра легковых автомобилей с 1 января 2024 года увеличится на 12 процентов – с действующих 913 до 1022 рублей.

С будущего года в РФ ужесточат меры наказания за превышение скорости. За повторное нарушение могут лишить прав. С нового года вводится обязательное включение фар днем – «для уменьшения количества ДТП». Водители будут обязаны держать фары включенными в любое время суток.

С 1 апреля 2024 года российским водителям, имеющим иностранное водительское удостоверение, придется сдать экзамен в ГИБДД и заменить «пластик» на новый. Впрочем, россиян с белорусскими правами и граждан Беларуси, получившим вид на жительство в России, это не коснется.

С начала 2024 года в России вырастет минимальная стоимость сигарет: с 1 января она составит 129 рублей (1,4 доллара) за пачку (с марта 2023-го было – 119 рублей). Интересно, что в соответствии с онлайн-исследованием холдинга «Ромир», проведенным в начале осени этого года, большинство россиян заявили, что в случае роста цен выше тогдашних 119 рублей за пачку будут готовы покупать нелегальную продукцию.

Минфин РФ сообщил, что в 2024 году будет запущено активное тестирование новой валюты – цифрового рубля. Планируется, что в электронной валюте в следующем году будут произведены социальные выплаты и субсидии для граждан. Если в ходе тестирования не возникнет трудностей, то к 2025 году цифровой рубль получит широкое распространение среди населения.

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