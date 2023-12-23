ЦИК РФ отказал Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Что не так?

Опубликовано: 23.12.2023 14:12 , Обновлено: 23.12.2023

Центральный избирательный комитет РФ официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это ошибками в документе о регистрации инициативной группы.

Сотрудники ЦИК заявили, что также нашли более сотни ошибок в других документах, поданных Дунцовой, сообщил ТГ-канал Ateo Breaking. Например, в одном документе вместо «Валерьевна» было написано «Валериевна».

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все впереди», – сказала Дунцовой председатель ЦИК Элла Памфилова.

По информации телеграм-канала SOTA, у команды Дунцовой уже не хватит времени, чтобы провести повторное собрание инициативной группы. По закону, документы в ЦИК самовыдвиженец должен подать до конца дня 27 декабря, а о проведении инициативной группы нужно сообщить избиркому не позднее чем за пять дней.

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Единственный вариант, который остался у Дунцовой, – это выдвинуться от партии. В этом случае срок подачи документов заканчивается 1 января. Однако ни одна из партий не заявила о поддержке Дунцовой.

Впрочем, Дунцова может попробовать оспорить отказ ЦИК в Верховном суде.

Кто такая Дунцова?

[info_b]Екатерине Дунцовой 40 лет, она живет в Ржеве. Работает журналистом, воспитывает троих детей и занимается политикой. Родилась в Красноярске, получила два высших образования – юридическое и в области телевизионной журналистики. В середине ноября заявила, что собирается баллотироваться на пост президента России. Вскоре после этого ее из Ржева вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя.[/info_b]

Дунцова с семьей.

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