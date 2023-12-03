Жеребьевку на Евро-2024 провели под женские стоны. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2023 12:10 , Обновлено: 03.12.2023

В немецком Гамбурге 2 декабря прошла жеребьевка на Чемпионат Европы по футболу 2024 (Евро 2024). Однако все прошло не совсем гладко. Футболисты доставали шары и распределяли сборные по группам под женские стоны, которые отчетливо слышали все зрители.

В зале послышались звуки, когда начали распределять команды из четвертой корзины. Несмотря на то, что это отвлекало, мероприятие решили не прерывать.

Некоторые изо всех сил старались сохранять невозмутимое выражение лица на сцене, пока жеребьевка продолжалась.

Немецкий футбольный тренер Юлиан Нагельсман

Ответственность за произошедшее взял на себя пранкер Дэниэл Джарвис, известный под псевдонимом Jarvo69. Он опубликовал видео, на котором показал, как устроил розыгрыш. По всей видимости, он спрятал в зале телефон с “эротическим” рингтоном и звонил на него во время мероприятия.

Кто с кем сыграете на Евро-2024?

Результаты жеребьевки следующие:

В группе A оказались сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

В группе B — сборные Испании, Хорватии, Албании и Италии.

В группе C должны сыграть сборные Словении, Дании, Сербии и Англии.

В группу D попали сборные Нидерландов, Австрии, Франции, а также победитель плей-офф отборочного раунда пути A по итогам Лиги наций, в котором сыграют команды Польши, Уэльса, Эстонии и Финляндии.

В группе E —сборные Бельгии, Словакии, Румынии и победитель пути B, в котором сыграют команды Боснии и Герцеговины, Украины, Израиля и Исландии.

В группе F — сборные Турции, Португалии, Чехии, также победитель пути C, в котором сыграют команды Грузии, Люксембурга, Греции и Казахстана.

Чемпионат Европы должен пройти в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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