"Газпром" планировал устроить в Германии энергетический коллапс в 2022 году - Bild. Что помешало?

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Опубликовано: 02.12.2023 18:12 , Обновлено: 02.12.2023

Немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на свои источники в правительстве Германии, что зимой 2022 года Россия планировала через структуры "Газпрома" оставить без тепла миллионы немцев. Помешать этому смогли благодаря двум менеджерам дочерних компаний российской компании в Германии.

“На 39-й день вторжения в Украину Владимир Путин готовил самую масштабную энергетическую атаку на Германию”, - сообщило издание Bild со ссылкой на другую газету Handelsblatt. По данным источников, ФРГ избежала глубочайшего энергетического кризиса благодаря быстрым действиям правительства, которое приняло решение национализировать принадлежащие “Газпрому” в Германии активы.

Для этого 4 апреля 2022 года министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что дочерняя компания российского «Газпрома» под названием Gazprom Germania, переходит под полный контроль государства.

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Список активов компании на тот момент был очень объемный. Она получила порядка 1 миллиарда евро прибыли в год, а в ее структурах работало порядка 1500 сотрудников. Gazprom Germania, была частью критически важной инфраструктуры Германии, утверждает Bild.

Однако сразу после вторжения России в Украину Gazprom Germania начала срочно переводить свои активы на иностранные подставные фирмы. Об этом правительству сообщили два менеджера компании 1 апреля.

Оказалось, что уже в начале апреля компания, как подтвердили источники BILD, готовилась отключить от снабжения всех крупных клиентов в Германии.

“В их числе 250 муниципальных предприятий, которые обеспечивали теплом и горячей водой миллионы немцев, около 700 газовых электростанций, а также 250 промышленных компаний, в том числе химические и сталелитейные гиганты”, - сообщило издание.

«Миллионы граждан сидели бы в холодных квартирах. Из-за холода не могли бы работать офисы и магазины. Миллионы сотрудников не смогли бы выйти на работу, потому что компании были бы отключены от газа и тепла», — заявил в разговоре с BILD глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.

В России пока не комментировали эту информацию.

Ранее Телеграф писал, что эксперты спрогнозировали, что цена на российский трубопроводный газ, поставляемый в Китай в ближайшие годы будет снижаться. И этом при том, что уже сейчас Россия поставлено газ в Китай по цене почти в два раза ниже, чем продает для ЕС.

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