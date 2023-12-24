"Как-то страшно смотреть" - Очевидцы сняли рядом с самолётом Байдена НЛО

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Опубликовано: 24.12.2023 23:52 , Обновлено: 16.09.2024

Газета The New York Post сообщила, что на кадрах, снятых в прямом эфире в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX) братьями Питером и Джошуа Солорзано, заметили таинственный объект, похожий на воздушный шар, который, по-видимому, парил над бортом №1 во время полета Байдена 10 декабря.

“Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО”, - рассказала Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

Пара братьев, снимавшая в Лос-Анджелесе, как два истребителя F-35 охраняли борт президента, взволнованно указала на то, что самолеты заправлялись в воздухе, перед тем, как блестящий белый или серебристый объект пронесся по небу.

Неопознанный летающий объект объект появился на экране в 10:18 утра, что побудило Джошуа спросить своего брата: “Ты это видел? У нас на пути что-то летело. Я не совсем уверен, что это было”, - добавил он.

Объект появился на видео еще дважды, причем последнее наблюдение было сделано в 11:08 утра.

“Мне как-то страшно на это смотреть… Я не уверен, что это такое, может быть, это воздушный шар? Я думаю, воздушный шар”, - сказал Джошуа.

Питер в ответ неверно пошутил: “Ты говоришь это только для того, чтобы отпугнуть определенные госорганы?

Впрочем, Мик Уэст, исследователь НЛО, просмотрел отснятый материал и рассказал в интервью The Daily Mail, что объект, скорее всего, был воздушным шаром, который, казалось, двигался из-за самолета на заднем плане.

“Он выглядит как воздушный шар и движется как воздушный шар”, - сказал Уэст.

Ранее Телеграф сообщил, что Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Минобороны США опубликовал карту мира с отметками наибольшего количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) с 1996 по 2023 год. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

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