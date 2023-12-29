Врачи из Лондона заявили, что научились «навсегда» избавлять от изжоги. И уже провели операцию
Мужчине, который страдал от постоянной сильной изжоги, хирурги в Лондоне провели операцию, которую назвали «революционной». Причем, в самом желудке ничего не делали.
У Джеффа Коэна изжога была постоянной и настолько сильной, что он иногда срыгивал часть пищи. Врачи предложили ему новую в своем роде операцию. Мужчина согласился. Как сообщил Sky News, ему пришили небольшой кубик медицинского силикона в мешочек на внешней стороне желудка. Этот «грузик» удерживает желудок и пищевод в правильном положении, и мышечный клапан между ними пропускает пищу, но не допускает утечки кислоты.
Хирург-консультант Ахмед Ахмед рассказал, что этот метод направлен на устранение основной причины сильной изжоги или кислотного рефлюкса. По его словам, у большинства людей с рефлюксом основная проблема заключается именно в том, что клапан, который препятствует попаданию кислоты в горло, находится в неправильном положении.
«При помощи этой операции мы возвращаем клапан в правильное положение, а потом имплантируем устройство RefluxStop, чтобы сохранить естественную анатомию», – разъяснил врач.
Известно, что другие известные хирургические методы сужают дно пищевода, чтобы остановить утечку кислоты из желудка, но это может затруднить глотание.
Ахмед добавил: успех этой операции убедил его в том, что таким образом можно будет избавлять от изжоги множество людей.
Ранее Телеграф рассказывал, что специалисты из Института медицинских исследований Австралии опубликовали новое исследование, которое, по их мнению, может привести к прорыву в области лечения рака.
Ученые из Австралии сообщили, что нашли новое направление в лечении рака