Врачи из Лондона заявили, что научились «навсегда» избавлять от изжоги. И уже провели операцию

Опубликовано: 29.12.2023 11:47 , Обновлено: 29.12.2023

Мужчине, который страдал от постоянной сильной изжоги, хирурги в Лондоне провели операцию, которую назвали «революционной». Причем, в самом желудке ничего не делали.

У Джеффа Коэна изжога была постоянной и настолько сильной, что он иногда срыгивал часть пищи. Врачи предложили ему новую в своем роде операцию. Мужчина согласился. Как сообщил Sky News, ему пришили небольшой кубик медицинского силикона в мешочек на внешней стороне желудка. Этот «грузик» удерживает желудок и пищевод в правильном положении, и мышечный клапан между ними пропускает пищу, но не допускает утечки кислоты.

Хирург-консультант Ахмед Ахмед рассказал, что этот метод направлен на устранение основной причины сильной изжоги или кислотного рефлюкса. По его словам, у большинства людей с рефлюксом основная проблема заключается именно в том, что клапан, который препятствует попаданию кислоты в горло, находится в неправильном положении.

«При помощи этой операции мы возвращаем клапан в правильное положение, а потом имплантируем устройство RefluxStop, чтобы сохранить естественную анатомию», – разъяснил врач.

Джефф Коэн: «Теперь смогу есть всё, что захочу».

Известно, что другие известные хирургические методы сужают дно пищевода, чтобы остановить утечку кислоты из желудка, но это может затруднить глотание.

Ахмед добавил: успех этой операции убедил его в том, что таким образом можно будет избавлять от изжоги множество людей.

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