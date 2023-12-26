"Война будет другой" - Залужный пообещал "технологические изменения" на фронте в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.12.2023 19:40 , Обновлено: 26.02.2025

Главнокомандующий ВСУ, глава Генштаба Украины, генерал Валерий Залужный заявил 26 декабря на обширной пресс-конференции , что война с Россией в 2024 году будет выглядеть иначе. Основная причина изменений, по его словам, «технологические изменения».

“2024 год не просто будет другим, он должен быть другим, потому что иначе мы столкнемся с тем, о чем я говорил в статье”, - сослался Залужный на свою статью в The Economist. Он заявил, что война с Россией выходит на новый этап: “Позиционная война со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нам нужны передовые технологии”.

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По его словам, командование ВСУ выявили все проблемы, которые не позволили стать контрнаступлению в 2023 году успешным и уже нашли около 90% решений, которые придется достичь, чтобы в 2024 году действовать более эффективно и, главное, не терять людей, подчеркнул украинский генерал.

“Мы работаем усердно. Наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом, с нами абсолютно согласились. Так что могу вас заверить, что следующий год будет другим… По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло”, - заявил Залужный.

По его словам, ему нужны люди, оружие и боеприпасы. А значит, многим украинцам придется стать под ружье. Глава украинской армии заявил, что не удовлетворен военкоматами. Подразделения, отвечающие за мобилизацию солдат, по мнению генерала, работают плохо. А значит властям Украины придется многое менять. При этом Валерий Залужный уточнил, что ему всё равно, как будут призываться украинцы, за это, по его словам, отвечает исполнительная власть.

“Не надо зацикливаться”

Глава Генштаба Украины призвал журналистов и украинцев не делать конец света из-за каждого отступления украинской армии. Он заявил, что россияне вполне могут захватить Авдеевку через 2-3 месяца. Все потому, что для ВСУ, по его словам, важнее сохранение людей, а не территорий.

“Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь “шоу или скорбь” вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем”, - признался Залужный.

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