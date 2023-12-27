Британскому принцу впервые разрешили надеть штаны

Опубликовано: 27.12.2023 14:43 , Обновлено: 27.12.2023

Пятилетний Луи Уэльский, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые появился на публике в брюках. До этого его можно было видеть только в шортах. Таким образом Уильям и Кейт, вероятно, хотели подчеркнуть его дворянское происхождение.

Пятилетний Луи является четвертым в очереди на трон Великобритании. На днях его взяли со всей королевской семьёй на рождественскую службу в церкви св. Марии Магдалины в Сандрингеме на северо-востоке Англии. Там-то журналисты и заметили изменения в гардеробе.

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Среди английских дворян шорты до сих пор почему-то считаются признаком высшего класса. Британские аристократы считают очень изысканным одевать мальчиков только в шорты до 8-9 лет.

По данным британских экспертов, градация одежды среди английской аристократии выглядит так:

шорты — символ аристократии,

брюки — среднего класса,

джинсы — низшего сословия.

Ранее Телеграф сообщил, что семейная пара утверждает, что сняла на фото призрака одного из 26 детей, погибших при затоплении шахты “Хускар Пит” близ Силкстоуна, Южный Йоркшир, в 1838 году. Когда Линзи и Ли Стрит отправились в популярное место охоты на привидений, то даже вели прямую трансляцию.

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