Британскому принцу впервые разрешили надеть штаны
Пятилетний Луи Уэльский, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые появился на публике в брюках. До этого его можно было видеть только в шортах. Таким образом Уильям и Кейт, вероятно, хотели подчеркнуть его дворянское происхождение.
Пятилетний Луи является четвертым в очереди на трон Великобритании. На днях его взяли со всей королевской семьёй на рождественскую службу в церкви св. Марии Магдалины в Сандрингеме на северо-востоке Англии. Там-то журналисты и заметили изменения в гардеробе.
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Среди английских дворян шорты до сих пор почему-то считаются признаком высшего класса. Британские аристократы считают очень изысканным одевать мальчиков только в шорты до 8-9 лет.
По данным британских экспертов, градация одежды среди английской аристократии выглядит так:
- шорты — символ аристократии,
- брюки — среднего класса,
- джинсы — низшего сословия.
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