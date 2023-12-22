«Больно смотреть» – Российский автомобиль назвали самым уродливым в мире

📷 Фото

Опубликовано: 22.12.2023 17:56 , Обновлено: 22.12.2023

Калининградский автозавод «Автотор» и Московский политехнический университет представили проект нового российского электромобиля «Янтарь». Его оригинальный внешний вид раскритиковали некоторые обозреватели.

«Янтарь» – электромобиль под брендом Amber. На «Автоторе» его собрались серийно выпускать с 2025 года, с производительностью до 50 тысяч машин в год.

Тем не менее, как написал обозреватель BILD Ян Менно Гебхардт, этот автомобиль может спорить за звание «самого уродливого» в мире. Журналист раскритиковал «неудачный дизайн, странную подножку и непропорциональную высоту машины».

«В целом на «Янтарь» пока что больно смотреть», – подвел черту Ян Менно Гебхардт.

В свою очередь, директор Передовой инженерной школы Мосполитеха Пабло Итурралде, автомобиль похвалил – в частности, сказал, что «гарантирует стильный внешний вид».

В МНС расширили список авто, за которые придется заплатить 10-кратный налог

Впрочем, телеграм-канал «Автопоток» сообщил, что серийный автомобиль будет выглядеть иначе:

«Не пугайтесь его внешнего вида, серийный электромобиль будет совершенно другим, на фото – лишь прототип-агрегатоноситель («тестовый мул») с «обрезком» кузова от «“Весты”».

[info_b]Справочно. До 2022 года Калининградский завод «Автотор» выпускал автомобили BMW, KIA и Hyundai. В начале этого года перешел на сборку китайских машин. А недавно «Автотор» и Московский политехнический университет представили проект нового российского электромобиля «Янтарь».[/info_b]

Некрасивый автомобиль попросили убрать с парковки

В июне этого года занятный случай «в тему» произошел в Германии. Хозяина припаркованной машины попросили убрать ее с парковки за то, что она «слишком уродливая».

Инцидент произошел на стоянке у жилого дома в Мюнхене. Местный житель обнаружил прикрепленную к стеклоочистителю своей машины записку:

«Уважаемый владелец/владелица автомобиля, пожалуйста, не паркуйтесь больше на Энгельштрассе, потому что я не могу смотреть на такой уродливый автомобиль».

Автовладелец опубликовал фото записки, ее стали активно обсуждать в немецкоязычном сегменте интернета. Выяснилось, что претензии возникли к внешнему виду автомобиля Fiat Multipla , выпускавшемуся в 1998-2010 годы.

Обозреватель BILD Кевин Хильдебранд отметил, что эта модель и ранее была признана одним из самых уродливых автомобилей всех времен. А многие пользователи из Германии считают, что конкуренцию ей смело может составить Opel Rocks-e .

Ранее Телеграф писал, как автомобилисты могут значительно сэкономить на расходах на бензин и дизельное топливо. Секретом на основе результатов испытаний поделились британские эксперты, но он вполне подойдёт и белорусам. Все дело в том, чтобы не забывать на заправках, хотя раз в пару недель жать на полезную кнопку.

Эксперты рассказали, как водителям сэкономить до 10% топлива. Нужно жать на одну кнопку