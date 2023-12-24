Бах рассказал, что должны будут подписать белорусы перед участием в Олимпиаде в Париже

Опубликовано: 24.12.2023 15:59 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не опасается бойкота Игр 2024 года в Париже со стороны Украины и других стран из-за того, что спортсменов из России и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде. При этом он рассказал, что должны будут подписать белорусские спортсмены, допущенные в Париж.

“Почему Украина должна наказывать своих собственных спортсменов за вторжение российской армии в Украину и лишать их мечты об Олимпийских играх?” - заявил Бах в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

“Вы не являетесь сторонником войны только потому, что не выполняете все требования Украины, тем более что мы поддерживали украинских спортсменов с беспрецедентной солидарностью с начала войны”, - заявил Томас Бах, утверждая, что это решение не изменит ход войны на Украине в пользу России.

При этом глава МОК пожаловался, что еим недовольны и в России. “Я получаю от них (России - Ред.) только оскорбления, от фашиста до западного шпиона, от русофоба до этнического дискриминатора”, - пожаловался Томас Бах.

Глава МОК напомнил, что российским и белорусским спортсменам было разрешено выступать в Париже только в качестве нейтральных спортсменов и без какой-либо национальной символики, после проверки, которая должна доказать, что они не поддерживают войну и не имеют отношения к российским и белорусским военным и службам безопасности.

«Это еще раз продемонстрирует всему миру санкции против их правительства», — заявил в интервью Томас Бах.

“Как и все другие спортсмены, они также должны заранее подписать заявление о поддержке миротворческой миссии игр. Более того, с марта на тех же условиях проводятся отборочные соревнования. За одним исключением, серьезных проблем не было”, - уточнил Томас Бах.

Ранее решение МОК подверглось критике со стороны Украины, но также и России, которая опасается, что лучшим спортсменам может быть отказано во въезде из-за критериев. В ответ на критику с обеих сторон, Бах заявил: “Это означает, что мы, очевидно, достигли хорошего баланса”.

Ранее Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, кто и в каких видах спорта будет представлять республику на летней Олимпиаде в Париже – четыре человека. У Международного олимпийского комитета – своя информация.

Россияне и белорусы на протяжении полутора лет не выступали во многих дисциплинах, а значит, у них не было возможности пройти отбор на Олимпиаду, и это уже никак не изменить. Таким образом, буквально лишь немногие имеют квалификацию. Это будет очень маленькая команда.

НОК рассказал, сколько белорусов поедет на Олимпиаду-2024. МОК назвал другую цифру