Трампу запретили участвовать в выборах ещё в одном штате

Опубликовано: 29.12.2023 08:54 , Обновлено: 29.12.2023

Главный избирательный орган штата Мэн США отстранил Дональда Трампа от участия в выборах президента США в следующем году, став вторым штатом, который запретил экс-президенту переизбираться после обвинений в попытке госпереворота.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз постановила, что Дональд Трамп подстрекал к мятежу, распространяя ложные заявления о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, а затем призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию 6 января 2021 года.

“Я нелегко пришла к такому выводу”, - написала мисс Беллоуз, представитель демократической партии, в своем 34-страничном решении.

“Я отдаю себе отчет в том, что ни один государственный секретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательному бюллетеню на основании раздела 3 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже”, - заявила она.

Постановление, которое может быть обжаловано в суде штата, применяется только к мартовским внутрипартийным первичным выборам (праймериз) среди республиканцев, но это может повлиять на статус Дональда Трампа на ноябрьских всеобщих выборах.

Такое решение, вероятно, усилит давление на Верховный суд США с целью разрешения вопросов о правомочности участия Дональда Трампа в праймериз по всей стране в соответствии с разделом 3 14-й поправки, которая запрещает занимать должность любому, кто принес присягу поддерживать Конституцию, а затем “участвовал в восстании” против нее.

Дональду Трампу были предъявлены обвинения как по федеральному делу, так и в штате Джорджия за его роль в попытке отменить выборы 2020 года, но ему не было предъявлено обвинений в мятеже, связанном с нападением 6 января.

В штабе Трампа решение назвали попыткой украсть выборы. “Мы являемся свидетелями в режиме реального времени попытки фальсификации результатов выборов и лишения избирательных прав американского избирателя”, - заявил представитель предвыборного штаба Трампа после вынесения решения.