Рост цен на ЖКУ и новые ставки по кредитам. Вот что изменится в марте в Беларуси

Опубликовано: 27.02.2026 17:07 , Обновлено: 27.02.2026

Начало весны всегда ассоциируется с началом новой жизни. Это утверждение справедливо не только потому, что впереди нас всех неизменно ждёт природное пробуждение и обновление, но и потому, что в марте белорусов ждёт ряд значимых нововведений - подрастут-таки цены на услуги ЖКХ, под запретом окажутся зарубежные онлайн-казино, а в каждом районе страны должны появиться ясельные группы в детских садах. Рассказываем подробнее о самых важных плановых изменениях.

Тарифы на ЖКУ

Одно из плановых изменений, к которому белорусы точно должны были морально подготовиться – это повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги . Повышение тарифов было запланировано ещё в январе, но по решению властей его перенесли на март.

В результате, согласно новому правительственному постановлению, с 1 марта 2026 года официально повышаются тарифы на:

газ - на 7,07% (в абсолютных цифрах платежка потяжелеет, по расчетам правительства, на 0,93 рубля);

электроэнергию - на 7% (плюс 2,99 рубля к платёжке).

Совмин Беларуси поднял тарифы на отопление и электричество на 7%

Цены на сигареты

Что ещё подорожает с 1 марта – так это сигареты. В следующем месяце рост цен заложили абсолютно все компании, торгующие табачными изделиями в Беларуси - как те, что сами производят сигареты, так и те, что ввозят свою продукцию из-за рубежа.

Если обычно речь идёт о паре-тройке наименований в ассортименте отдельных компаний, то в марке в списке на подорожание - 118 марок сигарет. Причём отдельные позиции прибавят в цене сразу по 45-50 копеек .

[inf]С полным перечнем сигарет, которые подорожают с 1 марта, можно ознакомиться в нашем материале, а со всеми ценами, заявленными белорусскими производителями, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке.[/inf]

Новые ставки по кредитам и вкладам

С 1 марта начнут действовать новые расчетные величины стандартного риска (РВСР) Нацбанка. Финансовый регулятор решил понизить и те значения, что влияют на проценты по банковским вкладам , и те, от которых зависят проценты по кредитам .

На практике снижение этих показателей может сулить снижение доходности по новым депозитам и, наоборот, более выгодные с точки зрения процентов кредитные предложения со стороны банков.

Нацбанк снизил РВСР. Вот как в марте отразится на кредитах и вкладах белорусов

Запрет на онлайн-казино

В марте важное изменение ждёт тех белорусов, кто любит азартные игры. Уже с 11 марта вступит в силу указ Президента №226 об игорном бизнесе, который вводит запрет на перевод денег с банковских карт в пользу зарубежных онлайн-казино . По сути, для белорусов закрывают двери в виртуальные казино за границей.

В белорусских же онлайн-казино введут новые правила, которые обяжут организаторов проверять у игроков как документы, так и их банковские карты и счета (принадлежат они им или чужие).

МНС предупредило белорусов о запрете игр в зарубежных онлайн-казино

А вскоре белорусским банкам также разрешат отклонять операции, связанные с оплатой лотерейных ставок , по картам несовершеннолетних и тех белорусов, которым официально запрещается посещать игорные заведения (в том числе, виртуальные) и играть в азартные игры. Соответствующий указ недавно подписал глава государства. Правда, вступит он в законную силу ближе к концу года.

Банкам разрешили блокировать один вид платежей по картам некоторых белорусов

МНС будет следить за чайниками и стиралками

С 1 марта расширяется перечень товаров, которые должны фиксироваться производителями продавцами в национальной системе прослеживаемости . С её помощью власти стараются закрыть лазейки для серого импорта и ввоза контрафактной продукции в страну.

Теперь вся информация с момента производства или ввоза товара на территорию страны и вплоть до его продажи должна также вноситься на:

Бытовую технику (в том числе б/у): стиральные машины и телевизоры.

Новую кухонную технику: кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновки, плиты и варочные поверхности.

Новую мелкую бытовую технику и инструменты: пылесосы, утюги, чайники, дрели и фены.

В Беларуси с 1 марта начнут следить за стиральными машинами и чайниками

Крайний срок по налоговым декларациям и взносам в ФСЗН

В марте истекает крайний срок для подачи налоговой декларации по доходам за прошлый год для физических. Подать её следует не позднее 31 марта .

Кстати, в Министерстве по налогам и сборам (МНС) предложили сделать это не только тем, кто обязан подавать декларацию по закону, но и тем, для кого это не обязательно. В этом случае деньги придётся платить не вам, а наоборот – государство заплатит вам.

Речь о так называемых налоговых вычетах . Список тех, кто имеет на них право, достаточно обширен, хоть и специфичен и зависит от источников ваших доходов. С подробным списком можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

В свою очередь Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило одной категории белорусов также сделать дополнительные добровольные взносы в фонд соцзащиты населения (ФСЗН), из которого формируются пенсионные выплаты.

Речь о самозанятых белорусах, которые платят налог на профессиональный доход, если этой суммы не хватает для формирования полноценного пенсионного стажа. Чтобы самозанятым засчитали полный год страхового стажа за 2025 год, придётся добровольно доплатить недостающую сумму страховых взносов - до 2549 рублей . Сделать это также нужно до 31 марта 2026 года.

Минтруда предложило некоторым белорусам добровольно доплатить до 2549 рублей в ФСЗН

Ясельные группы – в каждый район

С 1 марта в каждом районе страны в детских садах должны появиться ясельные группы – для малышей в возрасте до двух лет. По крайней мере, такое обещание родителям дали в Министерстве образования.

В ведомстве заявили, что фиксируют спрос со стороны родителей, которые хотят выйти из декретного отпуска на работу раньше, чем истекут положенные по закону 3 года. В первую очередь для них и предусмотрены такие группы.

По данным ведомства, на сегодняшний день они уже есть в 318 учреждениях образования - всего 335 таких групп, но в министерстве готовы открывать дополнительные.

Минобразования пообещало открыть в каждом районе группы для детей до двух лет

Школьные каникулы

Ещё одним событием из сферы образования в марте станут весенние школьные каникулы. В этом году детям дадут отдохнуть всего недельку — с 22 по 29 марта.

А вот взрослым, увы, не повезло в этом году - дополнительного выходного по случаю 8 марта работающие белорусы не получат, так как праздник выпал на воскресенье. Впрочем, тем, кто работает на шестидневке, накануне праздника пообещали законную сокращёнку.

Как белорусы будут отдыхать и работать в марте. Одной категории пообещали сокращёнку