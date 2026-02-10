МНС предупредило белорусов о запрете игр в зарубежных онлайн-казино
Министерство по налогам и сборам (МНС) предупредило всех азартных белорусов, что с 11 марта после вступления в силу указа Президента №226 об игорном бизнесе они не смогут переводить деньги с банковских карт на игры в зарубежных онлайн-казино.
Согласно закону, банки будут обязаны отказать в таких операциях, фактически введя запрет на игры в иностранных игровых сервисах. А в белорусских онлайн-казино введут новые правила, которые обяжут организаторов проверять как документы игроков, так и их банковские карты и счета (принадлежат они им или чужие).
Также будут проверяться:
- наличие у игроков повторно зарегистрированных игровых аккаунтов,
- данные об игроке.
Последний пункт означает, что игрок по запросу онлайн-казино должен будет выслать «все необходимые документы и сведения». При регистрации придётся ещё и поучаствовать в видеосеансе или посетить «наземное» игорное заведение, принадлежащее организатору виртуального игорного заведения, в котором регистрируется игровой аккаунт.
«В противном случае – игроки к участию в азартных играх допускаться не будут», – пояснили в МНС.