МНС предупредило белорусов о запрете игр в зарубежных онлайн-казино

Опубликовано: 10.02.2026 12:13 , Обновлено: 10.02.2026

Министерство по налогам и сборам (МНС) предупредило всех азартных белорусов, что с 11 марта после вступления в силу указа Президента №226 об игорном бизнесе они не смогут переводить деньги с банковских карт на игры в зарубежных онлайн-казино.

Согласно закону, банки будут обязаны отказать в таких операциях, фактически введя запрет на игры в иностранных игровых сервисах. А в белорусских онлайн-казино введут новые правила, которые обяжут организаторов проверять как документы игроков, так и их банковские карты и счета (принадлежат они им или чужие).

Также будут проверяться:

наличие у игроков повторно зарегистрированных игровых аккаунтов,

данные об игроке.

Последний пункт означает, что игрок по запросу онлайн-казино должен будет выслать «все необходимые документы и сведения». При регистрации придётся ещё и поучаствовать в видеосеансе или посетить «наземное» игорное заведение, принадлежащее организатору виртуального игорного заведения, в котором регистрируется игровой аккаунт.