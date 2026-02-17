Минобразования пообещало открыть в каждом районе группы для детей до двух лет

Опубликовано: 17.02.2026 16:38 , Обновлено: 17.02.2026

Министерство образования Беларуси планирует с 1 марта 2026 года обеспечить наличие групп для детей в возрасте до двух лет в каждом районе страны. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь Альбина Давидович.

Она отметила, что на сегодняшний день, в 318 учреждениях образования функционирует 335 таких групп.

По данным министерства, в 2025 году услугами дошкольного образования было охвачено 90,1% детей в возрасте от одного года до шести лет.

«В настоящее время система дошкольного образования сориентирована в большей степени на предоставление мест для детей с двух лет, так как отпуск по уходу за ребенком предоставляется до трех лет. Тем самым максимально обеспечивается потребность на момент выхода матери на работу», — пояснила Давидович в комментарии для издания SB.BY.

Тем не менее, в ведомстве заявили, что фиксируют спрос со стороны родителей, которые хотят выйти на работу раньше окончания декретног отпуска.

«… запросы семей меняются: всё больше родителей, особенно матерей, планируют выйти на работу раньше, что в ближайшей перспективе создаст устойчивую потребность в местах для детей раннего возраста», — раскзаала представитель Минобразования.