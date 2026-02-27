Нацбанк снизил РВСР. Вот как в марте отразится на кредитах и вкладах белорусов

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Опубликовано: 27.02.2026 11:57 , Обновлено: 27.02.2026

Национальный банк Беларуси снизил практически все свои расчетные величины стандартного риска (РВСР). С 1 марта понизили и те значения, что влияют на проценты по банковским вкладам, и те, от которых зависят проценты по кредитам.

Со следующего месяца неизменной останется значение только одного финансового инструмента Нацбанка - РВСР по новым инвестиционным кредитам для юридических лиц. Его в последний раз снижали в январе и вот уже третий месяц подряд Нацбанк оставляет его на уровне 11,80% годовых.

А вот остальные инструменты - как для юрлиц, так и для физлиц - с 1 марта пересмотрены в сторону уменьшения:

РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов физлиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет понизили на 0,48 процентного пункта - до 14,34% годовых,

РВСР для новых срочных безотзывных вкладов физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - на 0,31 процентного пункта до 15,31% годовых,

РВСР для новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных) - на 0,15 процентных пункта до 12,91% годовых,

РВСР для новых кредитов, предоставленных физлицам (за исключением льготных) - на 0,43 процентного пункта до 18,49% годовых.

[inf]Напомним, посредством РВСР Нацбанк сдерживает риски в банковской системе, связанные с некоторолируемыми скачками ставок по кредитам и банковским вкладам. Если какой-то банк захочет установить ставки выше, ему придётся обосновать это решение Нацбанку, а к самому финансовому учреждению в этом случае, как правило, начинают предъявлять более строгие требования по капиталу и резервам.[/inf]

По сути, РВСР для вкладов ограничивает максимально возможный доход по депозиту, то есть снижение этого показателя может сулить снижение доходности по новым вкладам. В свою очередь РВСР для кредитов определяет верхние границы ставок по кредитам, то есть его снижение, наоборот, сулит клиентам банков более выгодные с точки зрения процентов предложения.

Кстати, недавно Генеральная прокуратура сообщила, что в конце 2025 года выявила несоблюдение одним из банков норм гражданского и банковского законодательства, а также условий заключенных с гражданами кредитных договоров. История закончилась возвратом клиентам части средств, уплаченных по кредитным договорам.

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